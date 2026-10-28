İstanbul\'da tatil trafiği saat 15.00\'te yüzde 74\'e ulaştı, E-5\'te kuyruk oluştu

İstanbul'da tatil trafiği saat 15.00'te yüzde 74'e ulaştı, E-5'te kuyruk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi resmi tatilin öğleden sonra başlaması trafiği artırdı; saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 74 oldu. Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, öğleden sonra başlayan resmi tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Yoğunluk Mecidiyeköy E-5 Ankara ve Edirnekapı istikametinde görüntülendi.
Megakent İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Resmi tatilin öğleden sonra başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı. Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İHA
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