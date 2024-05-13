İstanbul Deprem Tehlikesi Altında: Hazır Olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Deprem Tehlikesi Altında: Hazır Olmalıyız

İstanbul Deprem Tehlikesi Altında: Hazır Olmalıyız

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da 1509 ve 1766 büyük depremlerinin arasında 257 yıl olduğunu, Kuzey Anadolu fay hattındaki depremin üzerinden ise 258 yıl geçtiğini belirterek, İstanbul'un depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Moriwaki, Türkiye'nin depremle yaşamayı öğrenmesi, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi ve küçük yaşta eğitimlerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan depremlerle ilgili önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

13.05.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1509 ve 1766 büyük depremlerinin arasında 257 yıl olduğunu, Kuzey Anadolu fay hattındaki depremin üzerinden ise 258 yıl geçtiğini ifade eden Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Özellikle İstanbul için hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen 2 hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen Yenilikçi Yapı Zirvesi'nde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin depremle yaşamayı öğrenmesi, küçük yaşta eğitimlerin verilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi üzerine öğrencilere bilgiler verdi. Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattında 1766 yılında İstanbul'da 7,1 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Yoshinori Moriwaki, "Bu depremler tekrar tekrar geliyor. İstanbul'u etkileyen 1509 yılındaki depremden 257 yıl sonra 1766 yılında meydana gelmiş. 1766 yılındaki depremin üzerinden ise 258 yıl geçti. Büyük depremlerin 250 senede bir geldiği görülüyor. Yani fay hatlarının enerjisini biriktirdiğini görüyoruz. Artık hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen 2 hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan depremlerle ilgili neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Moriwaki, " Çanakkale'de 2024 yılında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafının da tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

Bursa'da ortaya çıkan yeni fay hattıyla ilgili de konuşan Moriwaki, "Bu fay hattını görmenin önemi yok. Kimse endişelenmesin. Japonya'da yüzde 60'dan fazla yeni fay hattından deprem meydana geliyor. Türkiye'de fay hattı varsa deprem geliyor diye biliniyor. Aslında görülmeyen yerde de fay hatları var. Kaynamış yumurtayı düşünün, ilk vurduğunuzda birkaç çatlak oluşuyor. Daha sonra vurduğunuzda ise sağlam olan yerler de çatlamaya başlıyor. Birçok çatlak meydana geliyor" dedi.

Dünya ortalamasına göre, 5,5 büyüklüğündeki depremler metrekare üzerinden hesaplandığında, Japonya'nın 6'ncı, Türkiye'nin ise 17'nci sırada yer aldığını ifade eden Moriwaki, "Deprem, Türkiye'de var ama çok değil. Türkiye'de en büyük deprem 7,9 büyüklüğünde meydana gelmiş ama o fay hattı Endonezya'dan başlayıp İspanya'ya kadar uzanıyor. Ancak yine de büyük depreme hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'de mimarı ve mühendisi statik hesabı bilmiyor veya zayıf olarak görüyorum. Depreme can kaybından bakınca, Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor. Japonya ise deprem ihtimallerinin yüksek olmasına rağmen 7'nci sırada yer alıyor. Tabi bir de bu hayatını kaybedenlerin depremden değil, tsunami, yangın veya diğer olaylar sebebiyle öldüğü tespit edildi. 2011 yılında yaşanan depremde, 20 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bunların sadece bin tanesi deprem sebebiyle vefat etti. 19 bin kişi ise tsunami sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye'de ise çok deprem olmamasına rağmen dünya sıralamasında 3'üncü sırada yer alıyor. Bunun çözümü ise bizden geçiyor" diye konuştu.

Türkiye'deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50'sinin izinsiz olarak kaçak yapıdan oluştuğuna dikkat çeken Moriwaki, "İzinsiz ve kaçak yapının oluşmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. İmar barışı aflarının bir daha olmaması gerekiyor. Senede 1 kere yapılan tatbikatlar yetersiz. Sadece belli gruplara bunların yapılmamışı gerekiyor. Bunu anaokulundan itibaren insanlara anlatılması ve uygulamasının yapılması gerekiyor. Çocuklar duymasın veya görmesin gibi onlardan saklamamak gerekiyor. Bilmediği için panik oluyorlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yoshinori Moriwaki, İstanbul, Türkiye, Deprem, Japon, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Deprem Tehlikesi Altında: Hazır Olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Deprem Tehlikesi Altında: Hazır Olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement