İstanbul Havalimanı'nda Rekor Uçuş ve Yolcu Bekleniyor

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Kurban Bayramı'na ve okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala İstanbul Havalimanı'nda rekor uçuş ve rekor yolcu bekleniyor. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Yılın sonunda 110 havayolu şirketine ulaşma hedefine devam ediyoruz " dedi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA çalışanlarına "yaza merhaba" partisi düzenledi. Havalimanında düzenlenen etkinlikler kapsamında konser veren Manga, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikleri yakından takip eden İGA CEO'su Selahattin Bilgen havalimanı personeli ile sohbet etti. 14 Haziran Cuma günü okulların yaz tatiline girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yolcu yoğunluğu beklediklerini ifade eden Bilgen, "2023 yılında haziran ayı içerisinde bir günde bin 690 uçuşla; Temmuz ayı içerisinde de bir günde 266 bin yolcuyla Avrupa tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu sene özellikle Kurban Bayramı nedeniyle hem yolcu hem uçuş sayısı olarak bu rekorları geçme hedefimiz var. Özellikle yolcu sayısı bakımından geçen yılın rekoru 266 bin yolcunun üstüne çıkacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın yıl sonu hedefi 110 havayolu

2024 yılı itibariyle İstanbul Havalimanı olarak 101 havayolu şirketine hizmet verdiklerini hatırlatan Bilgen, " Her geçen gün bu rakamın üzerine koyarak gitmeye devam ediyoruz. Yılın sonunda 110 havayolu şirketine ulaşma hedefine devam ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan havayollarının ilgisi ciddi şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Hindistan, Japonya ve Avrupa ve Amerika kıtasından da havayollarıyla konuşuyoruz. Bugün itibariyle havayolu sayısı 106'ya geldi" diye konuştu.

"Yıl sonunda 85 milyon yolcuyu geçeceğimize inanıyorum"

2024 yıl sonu itibariyle yolcu sayısı hedefleri hakkında da bilgi veren CEO Selahattin Bilgen, "Havacılık ülke olarak aslında bizim stratejik sektörlerimizden bir tanesi. Rekabet olarak avantajımız var bunu değerlendiriyoruz. İGA İstanbul'un getirdiği avantajları da kullanarak coğrafi avantajı hizmet kalitesiyle birleştiriyoruz. Bölgesel etkiler var, Ortadoğu'daki durum belli dönemlerde rakamlara olumsuz etki olarak yansısa da yeni gelen havayollarıyla buradaki olumsuz havayı aslında değiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 76 milyon yolcu ile kapatmıştık, bu yıl için hedefimiz 85 milyonu geçmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL