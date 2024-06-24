İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bayramda Rekor Kırdı - Son Dakika
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bayramda Rekor Kırdı

Bayram tatilinin 9 gün olması ve okul yaz tatili ile birlikte başlaması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu bayram da yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırdı. Tatil dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte havalimanı günlük yolcu ve uçak sayısında en yüksek rakamlara ulaştı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 milyondan fazla yolcu ve 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşti.

24.06.2024 11:19
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Bayram tatilinin 9 gün olması ve okul yaz tatili ile birlikte başlaması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu bayram da yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırdı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, tatil dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçak sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. 23 Haziran'da havalimanından 132.550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu.

Beklenen yoğunluk öncesinde havalimanında yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına yapılan tüm hazırlık ve önlemlerin hayata geçirilmesi, misafirlere büyük rahatlık sağladı. Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ilave planlamalar, ek personellerin görevlendirilmesi ve terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları yolcuların işlem süreçlerini hızlandırdı ve sorunsuz bir şekilde kapılarına ulaşmalarını kolaylaştırdı. Özellikle dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde ve E-pasaport banko alanlarındaki revizasyon çalışmaları uluslararası seyahat eden misafirler için yolculuğu kolaylaştırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 9 günde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili süresince tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaşıldı. Tatili kapsayan 14-23 Haziran tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi.

İSG CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm sezonunun en yoğun dönemi başlamış oldu. Bu süreçte beklenen yoğunluktan misafirlerimizin etkilenmemesi amacıyla günler öncesinden iyileştirme hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul'a dönüşlerin Pazar günü yoğunlaşmasıyla terminalimizde rekor hareketlilik gördük. Tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı. Bu başarıda emeği geçen, bayram öncesi ve tatil esnasında özveriyle beklenen yoğunluğu karşılayabilmek, misafirlerimize mükemmel seyahat deneyimi sunabilmek için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Sabiha Gökçen'i Avrupa ve dünya genelindeki havalimanları arasında çok daha yukarılara taşıyacak stratejik hamlelerimiz devam edecek" dedi.

2023 yılını 37.1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'ne göre (ACI EUROPE) yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan 'mega havalimanları' kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2'lik artışla 2. sırada yer alıyor. İkinci pistin artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine önemli katkılar sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak İstanbul'un küresel bağlantı ağını genişletti. Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla 'şehrin havalimanı' olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı; 54 ülkede 40 iç hat ve 124 dış hat noktasına hizmet verirken genel olarak 164 destinasyonla güçlü bağlantılara sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bayramda Rekor Kırdı - Son Dakika

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