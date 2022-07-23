İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü - Son Dakika
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İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü

23.07.2022 22:53
İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Elon Musk, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü - Son Dakika
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