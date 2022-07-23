Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.
Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Elon Musk, İstanbul, Yerel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü - Son Dakika
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