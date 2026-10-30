İstanbul Valiliği Avcılar\'da bekçiyi darp eden velinin ayağından vurulduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği, Avcılar'da bir okulun önünde yaşanan olayda bir velinin bekçi tarafından ayağından vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, velinin tartışmaya müdahale eden bekçiyi darp ettiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.'nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.'yü darp ettiği belirtildi. Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.'nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.