İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta İftar Programına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt\'ta İftar Programına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayında Esenyurt'ta düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla orucunu açtı. Vali Gül, ilçede yapılacak kamu yatırımlarını inceledi ve vatandaşlarla birlikte dualar etti.

10.03.2025 13:57  Güncelleme: 14:08
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayının dokuzuncu gününde orucunu Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte açtı. İlçede yapılacak kamu yatırımlarını da yerinde inceledi. Vali Gül, Gökevler Mahallesi'nde kısa sürede sonbaharda temeli atılacak olan ilçenin ilk Adliye Sarayı projesiyle ilgili Başkan Vekili Aksoy'dan bilgi aldı.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla kentin birçok noktasında kurduğu iftar sofralarında vatandaşları buluşturuyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve binlerce vatandaş katıldı. Program öncesinde Vali Gül ve Başkan Vekili Aksoy, meydanda bulunan mobil aşevinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından ilahiler söylendi, dualar edildi ve oruçlar açıldı.

"Allah birliğimizi daim etsin"

İftar programda konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bugün Esenyurt ilçemize sizlerle birlikte iftarımızı açmak için geldik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah tekrarına kavuştursun. Bu vesileyle bizi bir araya getiren Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a, çalışma arkadaşlarına ve bugün buraya gelerek iftar çadırımızı şenlendiren, bu huzuru bizlere yaşatan her birinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kamu yatırımlarını inceledi

İstanbul Valisi Gül, Esenyurt ziyaretinde ilçede yapılacak kamu yatırımlarını da yerinde inceledi. Vali Gül, Gökevler Mahallesi'nde kısa sürede sonbaharda temeli atılacak olan ilçenin ilk Adliye Sarayı projesiyle ilgili Başkan Vekili Aksoy'dan bilgi aldı. Teravih namazını Esenyurt Mevlana Mahallesi'ndeki Albayrak Camii'nde Başkan Vekili Aksoy ve vatandaşlarla birlikte eda eden Vali Davut Gül, sonrasında Mevlana Polis Merkezi'ni ziyaret ederek hem denetimlerde bulundu hem de emniyet mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta İftar Programına Katıldı - Son Dakika

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