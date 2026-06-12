İstiklal Yolu yürüyüşü 4 günde tamamlandı - Son Dakika
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İstiklal Yolu yürüyüşü 4 günde tamamlandı

İstiklal Yolu yürüyüşü 4 günde tamamlandı
12.06.2026 21:52
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Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşınan 95 km'lik İstiklal Yolu'nda düzenlenen yürüyüş, Kastamonu'da sona erdi. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Gürsoy, milli mücadele ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen yürüyüş 4 gün sonra sona erdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde liman içerisinde 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 105. yıl dönümü kutlamalarının ardından başlayan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kastamonu'da il merkezinde sona erdi. 4 gün boyunca zorlu yollardan geçerek 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu arasındaki İstiklal Yolu'nda yürüyen katılımcılar, Vali Meftun Dallı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, ilçe kaymakamları ile vatandaşlar tarafından il merkezindeki Kışla Parkı girişinde karşılandı.

Burada yürüyüşe katılanlara Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

"Bir milletin yeniden ayağa kalkışının destanını yad ediyoruz"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Kastamonu, milletimizin istikbalinin bağımsızlık aşkıyla mühürlendiği bir şehirdir. Burası, Anadolu'nun kalbi, Türkiye'nin gurur ve ümit kaynağıdır. Burada, bir milletin yeniden ayağa kalkışının destanını yad ediyoruz. İstiklal Yolu'nun taşına, toprağına, rüzgarına sinen o büyük ruhu yeniden kuşanıyoruz. İnebolu'dan, milli mücadelenin kalbi Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu, kahraman ecdadımızın umut, iman, cesaret ve vatan sevdasına şahitlik etmiştir. Kastamonu, Milli Mücadele yıllarında yalnızca cephanenin değil, fikrin ve iradenin de merkezi olmuştur" dedi.

"İstiklal Yolu, sadece tarihi bir hat değil; şanlı ecdadımızın bize emanetidir"

Kastamonu'dan Ankara'ya yalnızca mühimmat taşınmadığını söyleyen Bakan Yardımcısı Gürsoy, "İstiklal Yolu, bizim için sadece tarihi bir hat değil, şanlı ecdadımızın bize emanetidir. Bizler de bugün genç arkadaşlarımızla, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla birlikte Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşünü tamamlayarak ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kıymetli mirasa sahip çıkıyor, onu gelecek nesillere taşımaya devam ediyoruz. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızın hatıralarını yad etmek, genç nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Tarihinden aldığı kuvveti yarınlara taşıyan bir millet olarak; Türkiye Yüzyılını, istiklal ruhuna sahip çıkan gençlerimizin omuzlarında yükseltiyoruz. İnanıyoruz ki dün cepheye mühimmat taşıyan irade neyse, bugün Türkiye'nin geleceğini inşa eden azim de odur. Bu anlayışla, Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünü her yıl büyük bir özen ve gayretle gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu yürüyüş yalnızca geçmişi hatırlamak için değil, Milli Mücadele ruhunu genç nesillere aktarmak, tarih şuurumuzu diri tutmak ve istiklalin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını yeniden idrak etmek için gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise Kastamonu ve İstiklal Yolu'nun Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sizlerde 105 yıl önce ecdadımızın yaptığı gibi yorulmadan, usanmadan o yolu kat ettiniz. Onlarda çok zorlandılar, onlarda yoruldular ama omuzlarındaki yük sadece cephane değildi, bir milletin istikbaliydi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Ecdada Mektup" isimli yarışmada dereceye girenlere ve yürüyüşe katılan en küçük katılımcılara Vali Dallı, Bakan Yardımcısı Gürsoy, Kastamonu milletvekilleri Uluay ve Ekmekci tarafından ödülleri ve hediyeleri verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Yolu yürüyüşü 4 günde tamamlandı - Son Dakika

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