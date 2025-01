İtilaf Devletleri\'nin Gelibolu Yarımadası\'nı tahliyesinin 109\'uncu yılı kutlandı

Yerel

Çanakkale Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 109'uncu yıl dönümü, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende Seddülbahir Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan savaş materyalleriyle yapılan 'Kanlı Bomba Anıtı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 109'uncu yıl dönümü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende yaptığı konuşmada 9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Hepimize kutlu olsun. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusu, Çanakkale'de sayfalarını bir kez daha altın harflerle doldurmuştur. Bu topraklarda 19 Şubat'ta başlayan o haksız ve hukuksuz saldırı Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpmış ve bugün işte tören yaptığımız bu topraklarda son düşman çizmesi de bu mübarek ve müstesna topraklardan ayrılmıştır. Bir kez daha bu toprakları vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu topraklarda yedi düvele karşı meydan okuyanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz ve her zaman onların torunları olarak, onların ruhuna sahip çıkmış evlatları olarak onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Burada 25 Nisan sabahı beklenmedik bir düşman çıkarmasına karşı tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi emir beklemeden İkiz Koyu'na koşan ve şehit olan Yusuf Kenan'ı nasıl unuturuz. Seddülbahir açıklarına çıkan ve kendilerinden kat be kat üstün olan düşmana karşı önce mavzerle, o yetmediği zaman küreğiyle, o da elinden çıktığında taşla düşmana karşı saldıran ve canını siper eden Bigalı Mehmet Çavuş'u nasıl unuturuz. Allah'ı arzu edip akşama kavuşan Ezineli Yahya Çavuşları ve arkadaşlarını nasıl unutabiliriz. Bu topraklarda daha 30'lu yaşların başında dünyanın en güçlü donanmalarına, en güçlü ordularına karşı dimdik duran ve kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını nasıl unuturuz. Çanakkale'de başlayan o meşalenin yakıldığı bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'na giden yolun ve Cumhuriyetimizin zorluklarını, fedakarlıklarını nasıl unuturuz. İşte bizler, bugün burada toplanarak onların hatıralarına sahip çıkıyor ve onların ruhlarının, onların şuurlarının, onların bu dünyaya bakışlarının asla unutulmayacağını bir kez daha bu topraklardan ilan ediyoruz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük insanların, o yüksek karakterli insanların hatıralarının olduğu, ayak izlerinin olduğu bu müstesna mekanlara, bu tarihi, bu gazi mekanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Tabii 110 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir savaş oldu, çok büyük bir çarpışma oldu. Biz burada Türk milleti olarak kendimizi savunduk, vatanımızı savunduk ve büyük bir zafer kazandık. Bu büyük mücadelenin olduğu bu topraklarda şimdi barış ve huzur var. Bu topraklar barışın, esenliğin, huzurun diyarı oldu ve bizler o büyük kahramanları huzur içerisinde, onların büyük fedakarları sayesinde bu törenlerimizi barış içerisinde yapabiliyoruz. Onların vatan için canından vazgeçmesi ile işte Çanakkale Boğazı özgürce akıyor ve bu topraktan üzerlerindeki rüzgarlar özgürce esip gidiyor. Bizler her zaman onların hatıralarına sahip çıkacağız ve bu topraklarda onları asla unutturmayacağız. Bugün bir kez daha o büyük kahramanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. O büyük kahramanları saygıyla hatırlıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bu toprakları dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve dünyanın en büyük açık hava müzesi olarak inşallah devam ettireceğiz. Çok şerefli topraklarda görev yaptığımızın farkındayız ama çok da vebali topraklarda görev yaptığımızın farkındayız. Bu topraklar hepimize emanet. Kurtuluş Savaşı'na giden yollar burada başladı. Cumhuriyet burada kuruldu tabiri caizse ve aslında birçok şey burada başladı. O yüzden Çanakkale'nin, Çanakkale Tarihi Alanı'nın ne kadar mübarek topraklar olduklarını hepimiz biliyoruz. Bir kez daha bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, Cumhuriyetimizi kuranları rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Anafartaları'mızın kahraman komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz Mehmetçiklerimizi rahmetle, şükranla, saygıyla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle devam etti. Tören mehteran gösterisiyle sona ererken, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan ve envanter niteliği olmayan savaş materyalleriyle yapılan 'Kanlı Bomba Anıtı'nın açılışı da gerçekleştirildi. Mehmetçiğin cesaretini simgeleyen anıtta, bombanın önünde 'dur' işareti yapan Türk askeri yer alıyor.

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Engin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE