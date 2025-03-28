İyi Parti Aksaray Milletvekili Yaldır: "O Hainin Çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konuşmasına Asla İzin Vermeyeceğiz"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, " Türkiye'yi terörsüz bir ülke yapmak adı altında ihanet sürecine girildiğini" ileri sürerek, "28 İYİ Partili vatan fedaisi olarak, o hainin çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasına asla izin vermeyeceğiz. Vallahi de müsaade etmeyeceğiz billahi de müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray'da partisinin iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaldır, şu görüşleri dile getirdi:

"Bebek katili terörist başının, bir yerlerden çıkarılıp Meclis'te seslenmesi çağrısında bulunanlar, bununla da yetinmeyip, terör örgütü liderini 'kurucu önder' olarak niteliyorlar. Dahası, Malazgirt'te kongre düzenleyip örgütlerini feshedeceklerini ilan etmeyi planlıyorlar. Malazgirt Belediyesi de bunu organize edecekmiş. Nevruz'da yaşanan kepazelikler bunların hepsini bastırdı.Ş ehitlerimizin, Aybüke öğretmenimizin, şehit kaymakamımızın ve binlerce kahramanımızın kanı yerdeyken, teröristlere zafer kutlaması yaptırılması kabul edilemez. Bir yanda teröristlerin paçavraları dalgalanırken, diğer yanda elinde Türk bayrağı olan gençlerimiz güvenlik güçlerimizle karşı karşıya getiriliyor. Dün gece Meclis'te bir PKK'lı milletvekili, kürsüde alçakça bir paçavra salladı. Buna sadece ve sadece 28 İYİ Partili milletvekili tepki gösterdi. Diğer siyasi partiler bu rezaleti bir tiyatro izler gibi seyretti. Bunu kabul etmek mümkün değil. 28 İYİ Partili vatan fedaisi olarak, o hainin çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasına asla izin vermeyeceğiz. Vallahi de müsaade etmeyeceğiz billahi de müsaade etmeyeceğiz."

" Aksaray Belediyesi'nin çalışmalarına baktığımızda bir fiyasko"

Aksaray Belediyesi'ne yönelik tepkisini de dile getiren Yaldır, "Bir yıl önce seçilen belediye başkanlarının çalışmalarını takip ettik. Aksaray Belediyesi'nin son bir yıllık çalışmalarına baktığımızda, koskoca bir fiyasko ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksaraylılar bir tercih yaptı. Keşke Tuğrul Karaca'yı seçmiş olsalardı, o zaman Aksaray gerçek hizmetin nasıl yapıldığını görebilirdi. Son bir yılda Aksaray Belediyesi'nin Aksaray il sınırlarında toplamda 10 kilometre asfalt atmaması büyük bir başarısızlıktır. Oysa kaynaklar doğru kullanılsaydı, sadece 10 kilometre değil, 100 kilometre hatta 500 kilometre asfalt dökülebilirdi" dedi.