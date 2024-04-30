İYİ Parti GİK Üyesi Melih Aydın: 'Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik' - Son Dakika
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İYİ Parti GİK Üyesi Melih Aydın: 'Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik'

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Melih Aydın, Eskişehir'de yaptığı basın açıklamasında, partinin kurultay sürecini ve kurucu genel başkanın koltuktan kalkmasını değerlendirdi.

30.04.2024 11:19  Güncelleme: 12:05
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Melih Aydın, Eskişehir'de; "Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik. Bizim kurucu genel başkanımız sadece verdiği sözün arkasında durmak adına koltuktan kalkmıştır" dedi.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi seçilen Melih Aydın, memleketi Eskişehir'de basın açıklaması yaptı. Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Aydın, İYİ Parti kurultayının tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Aydın, şunları söyledi:

"Sığınmacılarla ilgili bizim de söz verdiğimiz maddemiz vardı. Bu konunun şu an göreve gelmiş belediye başkanları tarafından ivedilikle gerçekleştirilmesi, hamle yapılması ve bunun mevzuata uygun bir şekilde kısıtlanması gerektiğine inanıyoruz. Kendilerinden randevu isteyeceğiz. Hem de bu konularda istişare edeceğiz.

"KOLTUKLARA YAPIŞANLARDAN BIKTIĞIMIZI HER ZAMAN SÖYLEDİK"

Kongre sürecimize gelirsek, Türkiye'de çok kolay görülmeyecek çok adaylı bir sistemle yapılan kongre Türkiye'de demokrasinin nasıl olması gerektiğini İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinin, siyasi ahlakının, parti içindeki dinamiklerin, kurumsallığın ne kadar korunduğunu gösteren bir kongre yaşandı. Kolay kolay da örneği görülmeyen bir şekilde kurucu genel başkanın kendi isteğiyle kendi partisinden ayrılması çok daha büyük altının çizilmesi gereken bir konudur. Türkiye'ye örnek olmasını isteriz biz. Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik. Ki bizim kurucu genel başkanımız sadece verdiği sözün arkasında durmak adına koltuktan kalkmıştır. Şunu söyledi: Der ki, 'Başarının bin tane babası olur ama mağlubiyet yetimdir. Ben de bunu yetim bırakmamak adına çekiliyorum.' Onurlu bir davranıştı. Biz kendisini alkışlarla uğurladık. Her zaman fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Yeni genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'dur. Bizim de yol yürüdüğümüz büyüğümüzdür. Diğer aday olan büyüklerimiz partimiz için kıymetlidir. Çok güzel bir mücadele olmuştur.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANMAK DURUMUNDAYIZ"

Eskişehir'in Ankara'da bir lobisi yok maalesef. Biz milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla parti ayırmaksızın kol kola girip de Eskişehir'in sorunlarını bugüne kadar çözebilmiş değiliz. Umarım bundan sonra başlarız. Ben de her zaman söyledim. Tekrar ifade etmek isterim Eskişehir'de olduğu gibi Eskişehir dışında da Ankara kulislerinde de Eskişehir'e faydası olacak her konuda herkesle çalışmaya hazırız. Buna görev icabı da elimiz kolumuz daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Sorunumuz çok. Hızlı bir şekilde toparlanmak durumundayız. Bu konuda elimizden geleni biz her zaman yapacağız. Bütün partilere buradan bu sözümüzü yinelemiş olalım. Yeter ki konu şahsi menfaatler değil Eskişehir'in kendi ihtiyaçları doğrultusunda olsun. Biz onlarla yan yana gelmeye özel göstereceğiz. Aynı özveriyi kendilerinden de bekliyoruz."

İYİ Parti GİK Üyesi Melih Aydın: \'Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti GİK Üyesi Melih Aydın: 'Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti GİK Üyesi Melih Aydın: 'Koltuklara yapışanlardan bıktığımızı her zaman söyledik' - Son Dakika
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