İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu, Borusan Liman\'daki işten çıkarmaları TBMM\'ye taşıdı

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Borusan Liman'daki işten çıkarmalarla ilgili konuyu TBMM'ye taşıdı. Meclis'te Liman İş Sendikası yöneticileri ve işçilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında işverene seslenen Türkoğlu, "Gelin bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğuna ve Borusan Liman'da da bu hakkın, usulüne uygun biçimde kullanıldığına ifade eden Türkoğlu, "Kısa bir süre önce çalışanlarla uzlaşan ve söz veren işveren, ne var ki ilerleyen süreçte sözünü tutmayıp, ilk etapta sendika üyesi 34 işçiyi işten çıkardı. Bu anayasal bir hak olan örgütlenme hakkına da aykırı bir uygulamadır. Borusan'ın efsane patronu, işçi babası merhum Asım Kocabıyık'ın kemiklerini sızlatmayın" şeklinde konuştu. Türkoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Borusan Liman'da tam anlamıyla bir sendikasızlaştırma operasyonu yapılıyor. Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş)'in örgütlü bulunduğu, Borusan Holding'e ait olan, Bursa'nın Borusan Limanı'nda son dönemde 34 işçi işten çıkarıldı. Neden çıkarıldı biliyor musunuz? Çünkü geçtiğimiz Mart ayında Liman-İş Sendikası, iş yerinde çoğunluğu sağlamıştı da ondan. Borusan'da öyle ibret verici olaylar yaşanıyor ki; aslında yaşadığı dönemde işçi babası olan, çalışanlara baba şefkati gösteren ve tam bir emekçi dostu olan merhum Asım Kocabıyık'ın adeta kemikleri sızlıyor. Borusan'ı çalışanların gücüyle, gayretiyle holdingleştirdiğinin bilincinde olan ve çalışanları her daim el üstünde tutarak emeğin değerini her zaman fazlasıyla veren muhterem insan merhum Asım Kocabıyık'ın ruhu, bulunduğu yerde, herhalde bugünlerde hiç de huzurlu değildir. Borusan'da işveren, kısa bir süre önce çalışanlarla el sıkışmış, asgari müştereklerde birleşerek, iş yerinde sendikalaşmayı önlemeyeceğine ilişkin söz vermişti. Ne var ki, bu söz çok geçmeden yere düştü ve ilerleyen süreçte, sendika üyesi 34 işçi işten çıkarıldı. İşverenin tehdidinin devam ettiği belirtilirken, 3 işçinin daha iş akdinin bugün yarın feshedileceği söyleniyor. Bununla da kalmayan işverenin, sendika üyesi diğer işçilere, 'siz de istifa edin, yoksa hepinizi işten atarız' mesajını verdiği iddia ediliyor."

"Haksız yere işten çıkardığınız işçileri geri alın"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Borusan Limanı'ndaki acımasız operasyon maalesef sadece bununla da sınırlı değil. Liman işçilerinin nerede ise tamamının sendikaya üye olduğu iş yerinde; örgütlenmeyi engellemek amacıyla, başka iş yerlerindeki işçilerin, limanda çalışıyormuş gibi gösterildiği gibi ibretlik bir iddia da var. Bu durum, Borusan'da işverenin, maalesef anayasal haklara da saygı duymadığını da gösteriyor. Ben buradan, sendikacı kökenli bir milletvekili olarak yanımdaki bu işçi kardeşimle birlikte Borusan Limanı işverenine sesleniyorum; gelin bu yanlıştan vazgeçin. Haksız yere işten çıkardığınız işçileri geri alın, sendikal haklara saygı duyun ve işçi dostu merhum Asım Kocabıyık babanın huzursuz ettiğiniz ruhunu rahatlatın. Sendikalaşma anayasal bir haktır ve Borusan Liman'da da bu hak, usulüne uygun biçimde kullanılmıştır. Yasalarımıza göre de; hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Ayrıca ceza yasamıza göre de; sendikal hakların kullanılmasını engellemek suçtur. Dolayısıyla Borusan işverenini, Anayasaya karşı gelmekten ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemekten sakınmaya çağırıyorum. Unutulmamalı ki; işçi hakkı kutsaldır. Alın teri ve emek de aslında yasaların da ötesinde, özel hassasiyet isteyen değerimizdir." - BURSA