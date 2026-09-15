İYİ Partili Özel Yozgat'ta çiftçinin borcunun ödenmesini istedi - Son Dakika
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İYİ Partili Özel Yozgat'ta çiftçinin borcunun ödenmesini istedi

İYİ Partili Özel Yozgat\'ta çiftçinin borcunun ödenmesini istedi
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İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Yozgat'ta devletin çiftçiye borçlu olduğunu belirterek ilgili kanuna göre gayri siyasi yurt içi hasılanın yüzde 1'inin çiftçiye ödenmesi gerektiğini söyledi. Özel, mevcutta bu rakamın beşte birinin ödendiğini ya da ödenmediğini ifade etti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, devletin çiftçiye borçlu olduğunu söyleyerek, "İlgili kanuna göre devletin gayri siyasi yurt içi hasılanın yüzde 1'ini çiftçiye ödeme gerekliliği mevcuttur. Ama mevcutta ödenmesi gereken rakamın beşte biri ödeniyor ya da ödenmiyor" diye konuştu.

Özel, partisinin il teşkilatını ziyaret edip, il yönetimi, ilçe başkanları ve partililerle bir araya geldi. Haftalık salı pazarını gezen Özel, pazar esnafı, alışveriş yapan vatandaşlar ile ürettiği ürününü pazarda satmaya çalışan çiftçilerle sohbet etti. Üreticiler, ürünlerini değerinde satamamaktan yakındı.

Özel de yaptığı açıklamada, partisinin son bir ay içerisinde 100 farklı il programı tertiplediğini belirterek, bu programlardan birini de Yozgat'ta gerçekleştirildiklerini söyledi. Özel, "Bu iktidarı ve bu iktidarın yarattığı talan düzenini, bu saray rejimini demokrasiyle, sandıkla, millet iradesiyle ortadan kaldırmış olacağız. İnsanlarımızın iradesinin sakatlandığı bu dönemin bir nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"SİSTEM ASLINDA KENDİNİ İFLAS ETTİRMİŞ"

Türkiye'nin her yerinde çiftçinin kan ağladığına vurgu yapan Özel, şöyle konuştu:

"Fatsa'da ve Giresun'da, Tirebolu'da, yani fındık bölgesindeydik. Sayın Genel Başkanımızın da katıldığı bir dizi toplantı orada yapıldı. Bir aileyle tanıştık, bir araya geldik. Ailenin özelliği şu: Aile 90 yıldır fındık alıyor üreticiden ve fındık satıyor. Aile şunu söylüyor, diyor ki; 'Biz 90. yılda bu işi yapmayı bıraktık. Çünkü artık bize getirilen ürün, bizim verdiğimiz fiyatlar, bizim giderlerimizi karşılamıyor. Bu mal para etmiyor.' Bunun bir benzeri ürünün adı değişiyor, rakamlar değişiyor.

İşte şu an Yozgat'ta yaşanıyor. Yozgat'ta devletin ürünü açıkladığı fiyat belli ama bu ürünü bu fiyattan alan ofis nerede? Böyle bir ofis yok. Bakıyorsunuz fiiliyatta tamam ben bu fiyata varım. Al bu fiyattan bu ürünü benden dediğin zaman karşında böyle bir muhatap bulamıyorsun. ve bu muhatabı bulamayasın diye de sistem aslında kendini iflas ettirmiş. İşte o kalite ürünü, o ofisi bir şekilde senin karşına dikip de senden taahhüt ettiği paraya almayan bir devlet sistemiyle biz maalesef ki karşı karşıyayız. Böyle bir hükümet var bizim karşımızda. Aynı şey bugün çayda da yaşanıyor. Aynı şey bugün fındıkta da yaşanıyor. Ege'de, Manisa'da üzümde de yaşanıyor. Maalesef ki çiftçinin hali her yerde perişan.

"İNSANLAR ARTIK MEYVE ALMAYI LÜKS KABUL EDER OLMUŞ"

Özel, Antalya'dan herhangi bir ürün sıfır liraya tarladan çıkarılsa ve İzmir'e gitse yalnızca 40 lira mazot maliyeti bulunacağını ifade etti ve şöyle konuştu:

"Bu ürünün tarladan ben bu paraya satıyorum ama çarşıda pazarda insanlar bu ürünü alıp evine götüremiyor. Çünkü biz çarşı pazarı gezdiğimizde şunu görüyoruz. İnsanlar artık meyve almayı lüks kabul eder olmuş. İnsanlar yalnızca içine et de koyamadığı bazı sebze yemeklerini yapabilmek için çarşıya pazara çıkıyorlar. Rica ediyoruz insanlardan, diyoruz ki: 'Ya bakabilir miyiz? Ne aldınız? İşte pazar çantanızda ne var? Pazar arabanızda ne var?' Müsaade edenlere bakıyoruz. 'Kaç para harcadın buna?' diyoruz, '2 bin lira, 3 bin lira' diyen insanların çantasında doğru düzgün bir şey yok. Doğru düzgün bir meyve yok. Maalesef ki burada özellikle mazot girdisinin yüksekliği, çiftçiyi kendi tarlasında yoruyor. Diğer yandan bu işin nakliye bedelinin yüksekliği malın maliyetini gittikçe arttırıyor."

"DEVLET ÇİFTÇİYE BİRİKMİŞ BORCUNU ÖDEMELİDİR"

Devletin çiftçiye borçlu olduğunu ve çözümün öncelikle bu borcun ödenmesinden geçtiğinin altını çizen Özel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Burada yapılması gereken şey şu, devlet çiftçiye borçludur. İlgili kanuna göre devletin gayri siyasi yurt içi hasılanın yüzde 1'ini çiftçiye ödeme gerekliliği mevcuttur. Ama mevcutta ödenmesi gereken rakamın beşte biri ödeniyor ya da ödenmiyor. Önce devlet çiftçiye birikmiş borcunu ödemelidir. Çiftçiye bu noktada bir finansal rahatlama sağlanmalıdır. Bunun sonrasında da devlet eğer ki gelip ağalık edip bir mala bir fiyat biçiyorsa yani diyorsa ki fındık 250 lira, 255 lira, işte arpa, buğday 15 lira, 20 lira bir rakam söylüyorsa o rakamdan o malı hiç kimse almasa da kendi almak zorundadır. Yani kesmeyeceğiniz kurban için gidip de bıçağınızı bilemeyeceksiniz o zaman. Çünkü sizin verdiğiniz rakamlara göre bir piyasa oluşsun istiyorsunuz. Sizin verdiğiniz rakamlara göre çiftçi mağduriyetini gidersin istiyorsunuz. Ama günün sonunda piyasada alan belli, satan belli. İnsanları, üreticileri belli alıcıların eline hapsetmiş oluyorsunuz. Bunun önüne geçmenin yolu sözünüzü tutmaktır. Madem ki hesabınızı yaptınız, bu ürüne bir fiyat verdiniz. Cebinizden parayı da çıkaracaksınız. Saatte 2 milyar lira vergi topladığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasında bu malı satın alacaksınız. Bunun çözümü budur."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

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