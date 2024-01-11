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İZDENİZ Filosuyla İzmir'de Deniz Ulaşımı Arttı - Son Dakika
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İZDENİZ Filosuyla İzmir'de Deniz Ulaşımı Arttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana güçlenen İZDENİZ filosu sayesinde, kentte deniz ulaşımına olan talep arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği arabalı yolcu gemileri 2019 yılından bu güne kadar 5 milyon 717 bin araç taşıdı. Bir önceki 5 yıllık döneme oranla körfezde taşınan araç sayısı yüzde 55 artarken, bu sayede 32 bin ton karbon salımı engellenmiş oldu.

İZDENİZ Filosuyla İzmir\'de Deniz Ulaşımı Arttı
11.01.2024 - 21:21,  Güncelleme: 21:29
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana güçlenen İZDENİZ filosu sayesinde, kentte deniz ulaşımına olan talep arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği arabalı yolcu gemileri 2019 yılından bu güne kadar 5 milyon 717 bin araç taşıdı. Bir önceki 5 yıllık döneme oranla körfezde taşınan araç sayısı yüzde 55 artarken, bu sayede 32 bin ton karbon salımı engellenmiş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 5 yıllık dönemde kent ulaşımında deniz ulaşımının payını arttırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda 2019 yılından beri yürütülen deniz ulaşımı yatırımlarıyla İZDENİZ A.Ş. filosu Akdeniz'in en genç filosu olma özelliğini kazandı. 2019 yılında 3 olan feribot sayısı, Fethi Sekin, Uğur Mumcu, Mavi Ege ve Mavi Körfez araba vapurlarının eklenmesiyle 7'ye yükseltildi. Sefer sıklığını 15 dakikada bire düşüren İZDENİZ feribotları, 2019 yılından bugüne 5 yıllık sürede (7 aylık pandemi dönemi hariç) 5 milyon 717 bin 35 aracı taşıdı. Böylelikle, bir önceki 5 yıllık döneme oranla Üçkuyular – Bostanlı hattında deniz yoluyla körfez geçişi yüzde 55 oranında artmış oldu. Feribot ve bisikletli yolcu haricinde vapurlarda ise 5 yılda 68 milyon 470 bin yolcu taşındı.

32 BİN TON KARBIN SALIMI ENGELLENDİ

5 yılda 5 milyon 717 bin araç, karayoluyla 24 kilometrelik Üçkuyular – Bostanlı arası mesafeyi deniz ulaşımıyla geçerek ortalama 12 milyon 577 bin 477 litre yakıt tüketimini engellemiş oldu. İzmirliler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etti; 32 bin 689 ton karbon (CO2) salımı da azaltmış oldu.

BİSİKLETLİ YOLCULAR DENİZLERİ AŞTI

Kent genelinde sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla 2020 Eylül ayından itibaren İZDENİZ'in körfez içi sefer yapan vapur ve feribot seferlerinde bisikletli yolcular için 5 kuruş uygulaması başlatıldı. 2020 Eylül ayından günümüze kadar 613 bin 577 kişi bisikletiyle seyahat etti. Artan tüm enflasyon oranlarına karşın 5 kuruş uygulamasıyla hem çevreci ulaşıma hem de yurttaşların kesesine katkı sağlanmış oldu.

Kaynak: ANKA
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