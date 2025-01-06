İzmir, Atık Ayrıştırma Projesi ile Geri Dönüşümde Hızlanacak - Son Dakika
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İzmir, Atık Ayrıştırma Projesi ile Geri Dönüşümde Hızlanacak

İzmir, Atık Ayrıştırma Projesi ile Geri Dönüşümde Hızlanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in geri dönüşüm alanında önemli adımlar atacağını ve atıkların evlerde ayrıştırılması uygulamasına 1 ay içinde başlayacaklarını duyurdu. 2025 projeler yılı olarak belirlendi ve karbon nötr bir kent olma hedefi vurgulandı.

06.01.2025 16:11  Güncelleme: 16:13
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni haftaya Güzelbahçe'de başladı. Göreve geldiği günden bu yana istek, proje ve sorunları yerinde dinleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, atıkların evlerde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi uygulamasına başlayacaklarını belirterek, "Bu konuyu belki 1 ay içinde İzmir'de uygulanır hale getireceğiz. Hiç geri dönüştürülmeyen çöp kalmasın diye hayal ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, koordinasyon toplantılarına Güzelbahçe'de devam etti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi bürokratları katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçenin sorunlarını, ihtiyaçlarını dinledi ve gerekli çalışmaların hızla yapılacağını söyledi. Başkan Tugay, 2025 yılının projeler yılı olacağını kaydetti.

Tugay: "2025'te hızlanacağız"

İlçeler ile koordinasyon toplantılarını yılda iki kez yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024'te planlamaları tamamladıklarını, 2025 yılında ise daha da hızlanacakları ve daha fazla sorunu çözeceklerini söyledi.

İzmir'in 2030 yılına kadar karbon nötr bir kent olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, "Kendimizi motive ederek, 2030 yılında olabildiğince karbon emisyonumuzu düşürecek bir çalışma yapmamız lazım. Siyasi ve idari sorumluluk almış kişiler olarak bu konuda gerçeklerle yüzleşmeli ve etkili adımlar atmalıyız" dedi. Tugay, enerji tüketiminin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini de belirterek, "Binaların dış cephelerinin aydınlatmaları ile ilgili bazı kurallar koyacağız ve bazı yasaklar getireceğiz. Enerji tüketiminde biraz daha dikkatli olmayı amaçladığımız bir çalışma olacak. Bir de atıkların geri dönüşümü ile ilgili bir çalışmayı yakında başlatacağız. Dünyaya baktığımızda insanların evlerinde çöpleri ayrıştırdığını ve ayrı ayrı toplandığını görüyoruz. Bu konuyu yakında, belki 1 ay içinde İzmir'de uygulanır hale getireceğiz. Farklı renk poşetler dağıtacağız, üzerinde barkodlar olacak. Bunları evlerden ayrı sistemle toplayacağız. Hiç geri dönüştürülmeyen çöp kalmasın diye hayal ediyoruz. Bu şekilde İzmir'de yapılabilecek en güzel işlerden birini yapmış ve Türkiye'ye örnek olmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Günay: Güzelbahçe ailesi olarak her zaman yanınızdayız

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da, "Biz Güzelbahçe ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Bürokrat arkadaşlarımız size gelip görüşüyorlar, sıkıntı yaşamıyorlar. Olanları da çözeceğiz" diye konuştu. Mezarlık yeri için koordineli bir şekilde çalıştıklarını da belirten Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkür etti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin çalışma ivmesinin giderek yükseldiğini belirterek, projeleri sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir, Atık Ayrıştırma Projesi ile Geri Dönüşümde Hızlanacak - Son Dakika

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