İZAZDER, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir-Bakü kardeşliğini masaya yatırdı

İzmir- Bakü kardeş şehir ilişkilerinin 40. yılı dolayısıyla İZAZDER Başkanı Perviz Altay ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir araya gelerek iki şehir arasında kültürel, eğitim ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımları değerlendirdi.

İzmir-Bakü kardeş şehir ilişkilerinin 40. yılı kapsamında İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki şehir arasındaki tarihi dostluğun daha kurumsal ve sürdürülebilir bir iş birliğine dönüştürülmesi başlığı öne çıktı.

Ziyarette, kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca kültürel temaslarla sınırlı kalmaması; eğitim, ticaret ve ekonomik alanlarda somut projelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı. İZAZDER tarafından hazırlanan ve İzmir ile Bakü arasında ticari, kültürel ve kurumsal iş birliklerini artırmayı hedefleyen proje önerileri Başkan Tugay'a sunuldu.

Görüşmede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ile Bakü arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü bir tarihi zemine dayandığını belirterek, bu ilişkinin daha görünür ve üretken bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. İzmir'in limanları, sanayi bölgeleri, üretim altyapısı ve ticaret potansiyeliyle önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tugay, Azerbaycanlı iş insanlarını kente davet etti.

Tugay, sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte üstlendiği role de dikkat çekerek, İZAZDER'in iki şehir arasında köprü görevi gören çalışmalarını önemsediklerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeye yönelik projelere destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca İzmir'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin durumu da ele alındı. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yaşamlarını destekleyecek ortak çalışmaların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı ziyaretlerin, kültürel etkinliklerin ve gençlik projelerinin artırılmasının, şehirler arası ilişkileri daha da güçlendireceği ifade edildi.

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, 1986 yılında imzalanan İzmir-Bakü kardeş şehir protokolünün 2026 yılında 40. yılını dolduracağını hatırlatarak, bu yılın İZAZDER tarafından "İzmir-Bakü Kardeşliğinin 40. Yılı" ilan edileceğini açıkladı. Altay, yıl boyunca kültürel festivaller, gençlik ve gönüllülük programları, iş forumları, B2B buluşmalar, ticaret heyetleri ile dijital platformlarda yayınlanacak podcast serilerinin planlandığını aktardı.

Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı iş insanlarını bir araya getiren İş Geliştirme Komitesi aracılığıyla ekonomik iş birliklerinin güçlendirildiğini belirten Altay, düzenlenen business tour programları ve B2B etkinlikleriyle somut ticari adımlar atıldığını kaydetti.

İzmir-Bakü kardeşliğinin Sovyetler Birliği döneminde tesis edilmiş olmasının ayrıca tarihi bir anlam taşıdığına dikkat çeken Altay, bu ilişkinin baskı ve sınırların belirleyici olduğu bir dönemde dahi Türk dünyasının ortak hafızası ve iradesiyle ayakta kaldığını vurguladı. Altay, bu kardeşliğin bugün hala canlı olmasının, Türk dünyasının dayanıklılığını ve sürekliliğini gösteren güçlü bir örnek olduğunu ifade etti.

Gençliğin rolüne de değinen Altay, aynı köklere ve değerlere sahip bir milletin mensupları olarak gençlerin kültürlerini, dillerini ve tarihlerini öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu bilincin kardeşlik bağlarını geleceğe taşıyacak en güçlü unsur olduğunu dile getirdi.

Toplantı, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında ortak projelerin artırılması ve İzmir-Bakü kardeş şehir ilişkisinin sürdürülebilir çalışmalarla desteklenmesi yönündeki karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla tamamlandı. Ziyaretin sonunda İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Azerbaycan Cumhuriyeti bayraklı rozet takdim etti. - İZMİR