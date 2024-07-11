İzmir Belediye Başkanı'nın eşi ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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İzmir Belediye Başkanı'nın eşi ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya geldi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek sokak hayvanları konusunu masaya yatırdı.

11.07.2024 15:18  Güncelleme: 15:32
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, kente dair sorunların konuşulması ve ortak hareketle çözümler üretilmesi için ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya geldi. Her ay düzenlenecek buluşmaların ilkinde "sokak hayvanları" konusu masaya yatırıldı.

Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanlarının eşleriyle kente dair konu başlıklarını konuşmak, ortak bir eylem planı oluşturmak için bir araya geldi. Her ay başka bir ilçenin ev sahipliğinde farklı konuların görüşüleceği buluşmaların ilkinde sokak hayvanları konusu gündeme alındı.

Buluşmaya, Ayşenur Yiğit (Balçova), Gökçe Önal (Bayraklı), Evrim Çelik (Bergama), Demet Gülmez Başaran (Beydağ), Beste Eşki (Bornova), Gamze Arslan Yıldız (Çiğli), Nesrin Kırgöz (Dikili), Birol Fıçı (Foça), Nermin Günay (Güzelbahçe), Altan Ünsal (Karşıyaka), Nurcan Coşkun (Kiraz), Necip Mutlu (Konak), Melek Çiçek (Menderes), Fatma Yetişkin (Seferihisar), Gökhan Sengel (Selçuk), Güler Demir (Torbalı), Pınar Gökçınar Balkan (Urla) katıldı. Toplantının bir bölümüne Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de konuk oldu.

Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Öznur Tugay, şunları söyledi:

"Omuzlarımızda büyük bir yük var"

"Hepimiz için hayırlı ve güzel bir dönem olsun. Beyefendi eşlerin katılımından dolayı çok mutluyum. Gurur verici bir tablo bu. Buluşmalarımızın amacı kentin gelişimine ve sorunlarına dair fikir alışverişinde bulunmak. Karşıyaka'da 5 yıllık bir ilçe belediyesi tecrübemiz oldu.  Başkan eşi olmanın ne olduğunu tecrübe etmiş olduk. Başkan eşi olduğumuz için bizlerin omuzlarında da büyük bir yük var. Ama hep birlikte keyifli ve verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bizler gönüllülük kavramını bilen insanlarız. Bu nedenle bizim emeğimiz, katkımız çok önemli. Yurttaşlarımız başkana ulaşamadığı yerde zaman zaman bize ulaşarak sesini duyuruyor. Bu anlamda elçilik görevi de üstleniyoruz. Güç birliği yapmamız pek çok sorunun ve konunun çözümünde kolaylaştırıcı olacaktır."

Tugay, ilk toplantının konusunu sokak hayvanları olarak belirlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanları konusu malum gündemde çok sıcak bir şekilde duruyor. Çok kritik bir konu, esnek bir faaliyet alanı. İzmir bu konuda çok duyarlı. İlk faaliyetimizi buradan başlatalım istedik. Bundan sonraki toplantılarımızda kadınlarımız, çocuklarımız, dezavantajlı mahallelerimiz başta olmak üzere pek çok konuyu görüşeceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ve yol haritası ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da çok yakın bir zamanda sokak hayvanlarına yönelik İzmir Eylem Planı'nı açıklayacaklarını söyledi. Okyay, şunları kaydetti:

"İzmir ilklerin kentidir. Burada aslında önemli bir ilki yaşıyoruz. Biz sahipsiz hayvanlarla ilgili eylem planını sizin burada var oluşunuzla başlatıyoruz. Başkanımızın vizyonu çok değerli. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kuruldu. Afetteki hayvanların nakli ve yönetimi maalesef çok göz ardı edilen bir durum. Biz bu konuyu da başaracağız ve şube müdürlüğümüzü kuracağız. Şu an bütün kentler çalışmalarımızı takip ediyor. Bunu ilçelerimize de yayacağız. Başkanlarımız sokak hayvanları ile ilgili konuları yakından takip ediyorlar ama sizler görünmez kahramanlarsınız. İzmir Eylem Planı ile ilgili halka ilişkiler çalışmalarımızda bu işin hamisi olarak sizinle yol almak istiyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Veteriner Hekim Gökhan Özdemir, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sokak hayvanları için yürütülen sahiplendirme, bakım evi, yerinde kısırlaştırma, doğal afet travmaları, mama üretimi gibi konularda sunum yaparak, Türkiye'de ilk defa tek sağlık çatısı altında Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi'ni kuran kişi olduğu için Cemil Tugay'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Belediye Başkanı'nın eşi ilçe belediye başkanlarının eşleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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