İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan İftarları Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan İftarları Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Ramazan İftarları Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen toplu iftar yemekleri Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Başkan Tunç Soyer, vatandaşlara sağlık ve huzurlu Ramazanlar diledi. İzmir'de 12 ilçede 25 farklı noktada toplu iftar yemeği organizasyonu yapılıyor.

19.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:24
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl Ramazan'da verdiği toplu iftar yemekleri sürüyor... Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmaya kentin dört bir yanından vatandaşlar katıldı. Başkan tunç Soyer, "Sağlıkla, huzurla, inşallah hayırlı Ramazanlar olsun. Ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber hep yüzünüz gülsün" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bir Şehir Tek Sofra" sloganıyla kentin dört bir yanından katılan vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Buluşmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile kızları Defne Soyer yer alırken İzmirliler aileyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte 12 ilçede 25 farklı noktada toplu iftar yemeği organizasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki program için bin 500 kişilik oturma planı oluşturdu. Meydanda 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazır bulunduruldu. İzmirlilere tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterileri sunuldu. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker ve macun ikramında bulunuldu.

"RAMAZAN AYININ EN GÜZEL YANI HERHALDE BU BÜYÜK SOFRALAR"

İftar programında konuşan Başkan Soyer, "Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan ayının en güzel yanı herhalde bu büyük sofralar. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkla, huzurla, inşallah hayırlı Ramazanlar olsun. Ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber hep yüzünüz gülsün" dedi.

Son iki yıldır Konak Atatürk Meydanı'nda yapılan büyük iftar yemeği organizasyonu, bu yıl İzmir Valiliği'nin güvenlik nedeniyle Konak Atatürk Meydanı'nı etkinliklere kapatması sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na kaydırılmıştı.

12 İLÇEDE İFTAR SOFRASI KURULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayında kentin dört bir yanında 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 12 ilçede 25 farklı noktada 70 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. İftar programında ney dinletisi de yer alıyor. 11 bölgede hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda ve 12 mahallede ise Ramazan ayı boyunca 450 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Bizİzmir Dayanışma Noktaları hafta sonları da açık olacak. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için de yaklaşık 500 kişilik iftar programı düzenlenecek. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye İzmir Şehir Kartı aracılığıyla 45 milyon nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan İftarları Devam Ediyor - Son Dakika

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