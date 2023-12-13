İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur DİSK\'i ziyaret etti

DİSK Genel-İş Sendikası'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Herkes anketlere, halkın kantarına çıkacak, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak ve neticede bir aday olacak. Ben olursam yaparım bu işi. Ben kendimden eminim" diye konuştu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise ziyarette İzmir'de örgütlü 57 bin üyeyi temsilen şube başkanları, temsilciler ve yöneticilerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Hepimiz sizi alkışlıyoruz. Yolunuz açık olsun diyor, birlikte yan yana yürüyeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, emekçilerle bir araya geldi. Genel-İş şube başkanları, yöneticileri, temsilcileri ve üyeleriyle buluşan Batur, emekçilerle bir arada olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Genel-İş'le beş yıllık süreçte tam bir dayanışma ve anlayış içinde olduk. Beni tanıyorsunuz; emeğe dönük bir belediye başkanıyım ve bundan gurur duyuyorum. Emekçi kardeşlerimizle omuz omuza kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Emekçilerin bu kente kattığı değer çok önemli" diye konuştu.

"KENTİN SORUNLARINI BİLİYORUZ"

Aday adaylığı sürecini değerlendiren Başkan Batur, geçmiş dönemlerden getirdiği birikim, tecrübe ve belediyecilik anlayışıyla göreve aday olduğunu belirterek, "Kentli biz tanıyor, biz kentliyi tanıyoruz. Kentin sorunlarını bilen bir belediye başkanı olarak kente sahip çıkmak ve kentin aksayan noktalarını düzeltmek için aday adayı olarak karşınıza çıktık. Başta Tunç Başkanımız olmak üzere 10 arkadaşımız aday adayı. Hepsi de Cumhuriyet Halk Partili ve kente faydası olacak arkadaşlarımız. Başarılar diliyorum. Herkes anketlere, halkın kantarına çıkacak, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak ve neticede bir arkadaşımız aday olacak. Bu ben olurum, başka bir arkadaş olur ama ben olursam yaparım bu işi. Ben kendimden eminim. Kentin daha iyi bir noktaya gelmesi için elimden gelen çabayı sarf ederim. Ben olmam başka bir arkadaşımız olur o zaman da partililik bilinci içinde o arkadaşımızın arkasında, ondan fazla gayretle çalışırız" dedi.

"BU KENTE BORCUMUZ VAR"

Genel-İş'in nefesini her zaman omuzlarında hissettiklerini söyleyen Batur, "Yüzümüz emeğe dönük, emekçinin yanında, emekçiyle dayanışma içinde bir belediyecilik anlayışını nasıl sergilediysek, bundan sonra da sizlerle böyle yürütmek istiyoruz. İzmirli seçicidir. İzmirli tecrübe, samimiyet ve İzmir'de oturan, İzmir'e emek veren bir kişinin belediye başkanı olmasını istiyor. Ben bu vasıflara uygunum. Bu kent için elimizden geleni yaparız. Bu kentte doğduk büyüdük; bu kente hala borcumuz var" dedi.

SARI: 57 BİN ÜYEYİ TEMSİLEN SİZİ ALKIŞLIYORUZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise belediye başkanı değil, yol arkadaşı seçeceklerini ifade ederek, "Biz birlikte çalışacağımız, hizmet edeceğimiz insanları seçiyoruz. Bu kente birlikte hizmet edeceğimiz bir belediye başkanıyla çalışmak bize onur verir. Burada İzmir'in Karaburun'undan Seferihisar'ına, Beydağ'ından Kınık'a kadar örgütlü DİSK ailesinin 57 bin üyesini temsilen şube başkanlarımız, temsilcilerimiz ve yöneticilerimiz var. Hepimiz sizi alkışlıyoruz. Yolunuz açık olsun diyor, birlikte yan yana yürüyeceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.