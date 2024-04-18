İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Doğaltaş Tasarım Yarışması\'nın Kazananlarına Ödüllerini Verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Marble İzmir-29. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın kazananlarına ödüllerini verdi. Başkan Tugay, "Bu yarışma ile bu toprakların en değerli taşlarını, en değerli insan kaynağımız genç tasarımcılarımız eliyle dünyaya daha fazla duyurmayı ve sektöre daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Her yıl yarışmamıza olan ilginin de arttığını görmek gurur verici" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, sektöründe dünyanın en büyük üç fuarından biri olan, Türkiye'nin ise en büyüğü Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. Fuar kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması da ödül töreni ile sona erdi. Türk doğal taşının yenilikçi yüzünün ortaya konulmasının amaçlandığı Değişik Doğal Taş Yarışması'na bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Polonya, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kosova, Gürcistan, Mısır gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu toplam 20 ülkedeki 69 üniversiteden genç tasarımcı bin 265 proje ile başvurdu. Akademisyenlerden tasarımcılara ve sektör profesyonellerine kadar birçok önemli ismin jüride yer aldığı yarışmada, finale 34 proje kaldı. Fuarın ilk gününde kazananların ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay verdi. Aydınlatma ürünlerinden mutfak gereçlerine ve aksesuarlara kadar farklı tasarımların olduğu eserler büyük beğeni topladı.
Tugay: "İzmir'imize güç katmaya devam edecek"
1995'te başlayan Marble İzmir Fuarı'nın doğal taş ihracatında Türkiye'ye büyük bir ivme kazandırdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Fuarımız sektörü, sektör de fuarımızı büyütmüştür. Nihayetinde Türkiye ve İzmir ekonomisi kazandı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da göreceksiniz ki bu karşılıklı ilişki ülkemize, İzmir'imize güç katmaya devam edecektir. Fuarımız bir yandan dünya doğal taş ve mermer sektörünün kalbinin attığı yer olurken, öte yandan tasarım ve mimari ile Türk doğal taşının değerinin artırılması ve yenilikçi yüzünün pazarlarda sergilenmesi misyonunu da üstlenmiştir. Tam da bu nedenle bugün 6. kez düzenlenen Uluslararası Değişik Doğaltaş Yarışması'nın ödül törenindeyiz. Bu yarışma ile murat etiğimiz; dünya markası fuarımız kapsamında bu toprakların en değerli taşlarını, en değerli insan kaynağımız genç tasarımcılarımız eliyle dünyaya daha fazla duyurmak ve sektöre daha fazla katkı sağlamaktır. Her yıl yarışmamıza olan ilginin de arttığını görmek gurur vericidir. Ödül alan yarışmacılarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.
Ödüller Başkan Tugay'dan
Polonya'nın başkenti Varşova'dan yarışmaya "Pom" adlı eserleriyle katılan Magdalena Beate Baranaska ve Piotr Michal Soldaj birinci oldu. "Çatışma" adlı tasarımıyla Murat Yılmaz ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. "Tuta" isimli projesiyle yarışmaya katılan Yusuf Ergün ise üçüncü seçildi. İlk üçe giren tasarımcılar, ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'dan aldı. Birinciye 120 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verildi. Ayrıca "Yiv" eseriyle Mehmet Veli Arslan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden "Yurt Dışı Fuar Ödülü" kazandı. Melek Demirci'nin "Stack and Shape" ve Berkan Sunayol'un "Yek" tasarımı Tatil Ödülü kazandı. Hasan Basri Saltık'ın "Devir Daim", Baran Çulban'ın "Yurd", Ebrar Ceren Akay'ın "Pare", Zeynep Aysen Sevimlioğlu'nun "Gaia", Ümmü Beyhan Aras'ın "Belen", Ayşenur Süslü'nün "Mignis Lamba", Ezgi Yön'ün "Naturdrip", Doğa Kökler'in "Harmoni", Zeynep Duvar'ın "Land", Duchna Losiak ve Julita Dadrowska'nın "Arthe", Bahadır Çelik'in "B-Lock", Monica Zaczkiewiwicz/ Weronika Amelia Sidor'un "Mole" adlı eserleri Firma Özel Ödülü aldı. Ayrıca yarışmaya en çok öğrencinin başvurduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne de 3D yazıcı hediye edildi.
Başkan Tugay, yarışma sonrasında sergilenen eserleri gezerek bilgiler aldı. Tasarım konusunda her zaman destek olacaklarını ifade eden Başkan Tugay, gençlerle sohbet etti ve meslek hayatlarında başarılar diledi. Başkan Tugay, sonrasında fuar ziyaretçileri ve katılımcılarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında İran katılımcı temsilcisi Muhammed Halajian Başkan Tugay'a firuze taşından kase hediye etti ve Marble İzmir Fuarı'ndan memnuniyetlerini dile getirdi. - İZMİR
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