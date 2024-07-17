İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlçe Belediyeleri ile Uyum İçinde Çalışmanın Önemini Vurguladı

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Foça'da düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gelecek dönemin yol haritasını çizdi. İlçe belediyeleri ile uyum içerisinde çalışmanın önemine dikkat çeken Tugay, "5 yıl boyunca siz bizden bir adım önde olacaksınız biz de sizin hemen arkanızda olacağız. Birbirimize güvenerek, ortak planlamalar yaparak İzmir'i çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözüm yolları geliştirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. İzmir'in turistik ilçelerinden Foça'da ilçe Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısına Başkan Cemil Tugay ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılarından Çağatay Güç, Zeki Yıldırım, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, daire başkanları ile Foça Belediyesi yetkilileri katıldı.

Temel belediyecilik hizmetlerinin titizlikle sürdürülmesini istedi

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediyeleri ile uyum içerisinde çalışmanın önemine değindi. Temel belediyecilik hizmetlerinin titizlikle sürdürülmesini isteyen Başkan Tugay, "Bunun yanı sıra sosyal hizmetler konusu da çok önemli. İşsiz, yoksul çok sayıda yurttaş var. Bunların mutlaka farkında olmalıyız. Dezavantajlı topluluklardan olan yaş almış kişiler, kronik hastalar, engelliler, 0-3 yaş arası çocuklar, öğrencilerin yaşadığı zorluklar var. Şehrimizde hiçbir vatandaşımızın aç kalmamasını sağlamak için aşevi hizmeti vermeliyiz. Barınma sorunu yaşayanlar için düşkünler evi gibi bazı hizmetlerimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu.

"İlçe belediyeleri ile uyumlu çalışmak önemli"

İlçe belediyeleri ile sağlıklı iletişim kurmak ve yapılan çalışmaları karşılıklı takip edebilmek adına ortak veri tabanlı bir sistem geliştirmenin gerekliliğine dikkat çeken Tugay, "Birbirimizi sürekli görmek, duymak ve haberdar olmak için böyle bir sistemi kurup, olgunlaştıralım. İhtiyaç sahibi yurttaşları doğru belirlemek ve elimizdeki kaynakları adaletli, düzgün şekilde dağıtabilmek için böyle bir sisteme ihtiyaç var. Evde sağlık ve destek hizmetleri çalışmalarını geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

5 yılın rotasını belirledi

Foça'nın turizm açısından İzmir'in çok önemli marka ilçelerinden biri olduğunun altını çizen Tugay, şunları söyledi: "Temel bazı çözülmemiş basit sorunlar var. Buralarda biz anlamsız şekilde kaybediyoruz. Büyük denizlerde büyük işler başarıyoruz ama küçük ırmaklarda boğuluyoruz. İlçe belediyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu kadar özel bir turizm kentinde, sahil ile ilgili düzenleme yapmak için neyi beklediğimizi bilmiyorum. Yapmamız lazım. Yeni göreve başladık. Yeni yapılanma süreçleri var.En kısa zamanda çalışmaları yapalım. Başta altyapı, ulaşım, üst ölçekli planlama ile sorumluluklarımız var. Bunun dışında yapacaklarımız varsa sizlerin yönlendirmesi ile ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kenti bu anlayışla yöneteceğiz."

"Bize güvenmenizi bekliyoruz"

Başkan Tugay, "5 yıl boyunca siz bizden bir adım önde ama biz de sizin hemen arkanızda olacağız. Bu 5 yıllık dönemin çok iyi bir dönem olması şart. İzmir'i çok daha iyi bir noktaya taşımamız lazım. İzmir bunu hak eden bir şehir. Bizim de bunu yapmamak için bir nedenimiz yok aslında. Ortak hedefler koymamız, ortak planlamalar yapmamız lazım. Bunları gerçekleştirmek için gerçekçi yol haritaları belirlememiz lazım. Biz size güveniyoruz. Sizin de bize güvenmenizi bekliyoruz."

"Umudumuz tam"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü yanlarında hissettiklerini ifade ederek, "Seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçti ancak her zaman karşımızda Büyükşehir'den bir muhatap bulduk. Belediyeler arasındaki bu uyumun bozulmayacağını biliyoruz. Büyükşehir 30 ilçede her alanda var. Ama yaptığı çalışmalar yeteri kadar görünmüyor. Biz ilçemizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Umudumuz tam. Ekip arkadaşlarımız büyük bir motivasyonla çalışıyor" dedi. - İZMİR