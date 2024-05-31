İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Planlama Ajansı\'nın yeni misyonunu açıkladı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı"ndaki maddelerden birini daha yaşama geçiriyor. Tugay, İzmir Planlama Ajansı'na yeni bir misyon yüklendiğini ifade ederek "İzmir Planlama Ajansı ile iş birliği içinde kentin bugününü ve geleceğini planlayacağız. İzmir'in 50 yıllık Vizyon 2074 Çerçeve Belgesini de hazırlayacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çevik yönetim anlayışı ile belediyeyi yöneteceğini ve İzmir Planlama Ajansı'nı (İZPA) yeniden yapılandıracağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yöndeki adımlarını hızlandırdı. İzmir Planlama Ajansı'na yeni bir misyon yüklendiğini belirten Başkan Tugay, Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun İZPA Başkanı olarak atandığını aktardı.

"Planlamadan kasıt sadece mekansal değil"

Başkan Tugay, İzmir'in bütününde planlama yapılacağını belirterek "Planlamanın konusu ise İzmir'de akla gelen her şey. Planlamadan kastımız sadece mekansal planlama değil. Esasen pek çok açıdan bakıldığında bugünün ve geleceğin planlanmasıdır. Kentin gelişmesi, büyümesi, sorunların çözümü ile ilgili izlenecek yollar, bunlarla ilgili politika oluşturmasını bekliyoruz. İstanbul Planlama Ajansı geçen dönemde bu anlamda başarılı işler yaptı. Biz de şimdi aynı yoldan gidelim ama biraz daha disiplinli ve kapsamlı bakalım diye düşünüyorum. Yani planlama ajansının iki işlevi var diyebiliriz. Birincisi somut olan sorunları ele almak ve onlarla ilgili hızlı çözümler üretmek. İkincisi de 2050 yılı vizyonu başta olmak üzere en az bir 30 yıllık perspektifte kentin gelişimi ile ilgili yol haritası oluşturmak ve kararlar almasını sağlamak. Katılımcı bir süreçle ve kentin tüm unsurlarıyla birlikte İzmir'in 50 yıllık Vizyon 2074 Çerçeve Belgesini de hazırlayacağız. İşe bugün içinde bulunduğumuz şartların değerlendirmesiyle başlayacağız. Yani kısaca İZPA'yı beyin olarak düşünelim. Kimi zaman kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar kimi zaman yeni yerleşim yerleri ile ilgili plan çalışmaları yapacak. Bir taraftan iklim krizi ile ilgili çalışmalar yürütecek. Bunun altında pek çok diğer yapı ile beraber iş birliği ve ortak çalışma anlayışı olacak" dedi.

Planlamaya vatandaş katılımı

İzmir Planlama Ajansı bünyesinde Sürdürülebilirlik Ofisi ve Vatandaş Katılım Birimi gibi yapılar olacağını da söyleyen Başkan Tugay, "Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemimde uyguladığımız Vatandaş Katılım Birimi'ni buraya taşıyacağız örneğin. Yapağımız herhangi bir çalışmayla ilgili, insanların bu işlere nasıl baktığını görmek ve önerilerini almak, uygulama süreçlerinde onları da işin içine katmakla ilgili bir birim bu. Vatandaşı da işin içine katalım. Görüşünü soralım, onlar da gelsin, birlikte tasarlayalım diye düşündük. Yine bu birim yurttaş jürileri oluşturacak. Katılımcı tasarım atölyeleri ya da onun benzeri yapıda bazı birimler oluşturacak. İşte bunları yapacağımız yer İzmir Planlama Ajansı'dır. Bu yeteneğimizi geliştirelim. Halk Ekmek Büfesi açacağız, biz karar veriyoruz değil mi? İzmir Planlama Ajansı'na soralım. Onlar da bize şuralarda açın diye yol gösterseler Kullanacağımız akıllı şehir teknolojileriyle ilgili de aynı şekilde sorabiliriz. Yeni otobüs ve vapur seferleri, var olanların durumu ve beklentiler, bütün bunların değerlendirilmesi gibi konular var. Yenilenebilir enerjiyle ilgili yapacağımız yatırımların nasıl olacağı, otoparklar ve aklınıza gelecek her şeyde dönüp İzmir Planlama Ajansı'nın desteğini isteyebiliriz, istemeliyiz. Başarının yolu budur, buradan gelir. İzmir Büyükşehir Belediyesi dünyanın en iyi belediyesi olacak. Tam olarak hedefimiz budur. Dünyanın en iyi belediyesi olacağız. Şartlar ne olursa olsun" diye konuştu.

Su, gıda ve enerji

Planlamayla birlikte kentte yürütülecek anlayışa da değinen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler her bir şirketimiz, toplamda belediyemiz, sonra da kentimizin tükettiğinden daha fazla üretim yapan bir şirket, belediye ve şehir olmasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Enerji konusundan bahsediyorsak tüketimimizi azaltmak ama aynı zamanda tüketimi karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji yatırımı da yapmak düşüncesi içindeyiz. Aynı şey su tüketiminde uygulanabilir. Gıda da aynı şekilde. Su, gıda ve enerji konusu üç önemli başlık. Gelecekte bizi medeniyet olarak bitirecek ya da yaşatacak üç konudur." - İZMİR