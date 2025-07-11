İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'dan Kooperatif Mağduriyetlerine Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kooperatif mağduriyetlerine ilişkin kendilerine yönelik suçlayıcı beyanlara yazılı açıklama ile yanıt verdi. Kentsel dönüşüm alanlarında 2024'ün nisan ayında göreve gelen yeni yönetimin çalışmaları durdurduğuna dair beyanların gerçek dışı olduğunu belirten Başkan Tugay: "İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları engelleyecek bir eylem içinde olmamıştır. Bu dönem ve öncesinde kooperatiflerin inşaatlarda yaşadıkları aksamalar bir önceki yönetimin açıklaması gereken durumlardır" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, önceki gün Buca F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, tutuklamalarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı suçladı. Kentsel dönüşüm alanlarında yarım kalan projeler ve kooperatif mağduriyetlerine ilişkin, "Devlette, kamu kurumlarında süreklilik esastır ancak Tunç Başkan 2024'te yeniden aday gösterilmeyince, yerine seçilen yeni başkanımız ve yeni yönetim bu projeye devam etmiyor ve bu yönde tasarrufta bulunuyor. Kooperatiflerle yapılan sözleşmeler feshediliyor" dedi.

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın gözaltındaki ifadesinde, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, eski belediye başkan Tunç Soyer'in, kooperatif mağdurlarının benzer suçlamaları ile karşı karşıya kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Engelleyici bir eylem içinde olmadık"

Kentsel dönüşüm alanlarında 2024'ün nisan ayında göreve gelen yeni yönetimin çalışmaları durdurduğuna dair beyanların gerçek dışı olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı: "12 yıl önce başlatılan çalışmaların Nisan 2024'de ne aşamada olduğunu daha önceki açıklamamızda ifade etmiştik.

Özetle; kooperatifler eliyle yürütülen bazı projelerde kısmi ilerlemeler mevcuttu ama bir kısmında da inşaatlara hiç başlanmamış durumdaydı. Şantiyelerde devam eden herhangi bir faaliyet mevcut değildi. Nisan ayından temmuz ayına kadar hiçbir idari ve hukuki işlem yapılmamasına rağmen bu süreçte inşaatlarda başlayan hiçbir faaliyet söz konusu olmadı. Bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları engelleyecek bir eylem içinde olmamıştır. Bu dönem ve öncesinde kooperatiflerin inşaatlarda yaşadıkları aksamalar bir önceki yönetimin açıklaması gereken durumlardır. Konuyla ilgili gerçekler tarafımızca daha önce birkaç kez dile getirilmiş olmasına rağmen, kamuoyuna yansıyan hayali ifadeler üzerine bazı hususların üzerini daha yalın bir şekilde tekrar çizmek durumundayız. 2024 yılının nisan ayı itibariyle kooperatifler eliyle yürütülen Örnekköy, Uzundere ve Gaziemir'deki toplam beş etabın tamamında ilerlemeler çok düşük seviyelerde kalmış ve şantiye faaliyetleri tamamen durmuş haldeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu faaliyetlerle ilgili belediyemize uyarı ve durdurma talimatı yazılı olarak iletilmiş durumdaydı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2024'ün haziran ve temmuz aylarında belediyemizde yapmış olduğu inceleme ve tespitleri sonrasında kooperatiflerle ilgili idari ve hukuki sorunlar olduğu bildirilmiş ve kurumumuzdan gereğinin yapılması istenmişti. Bu şartlar altında zorunlu olarak 2024 yılı temmuz ayında kooperatiflerin proje alanlarını belediyemize iade etmesi istendi. Kooperatiflerin inşaatları taahhüt edilen sürede tamamlayamayacakları anlaşıldığı için kentsel dönüşüm projelerinin yapımının tekrar şirketimiz İzbeton'un yapacağı ihaleler ile tamamlanması kararı verildi."

"Projeler devam edecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen dönem yaşanan aksaklık ve gecikmeleri telafi etmek üzere kentsel dönüşüm projelerini en kısa sürede tamamlayacak kararlılık ve iradeye sahip olduğunu kaydeden Başkan Tugay, "Taşıdığımız bu sorumluluk kapsamında hiç kimsenin ve hiçbir makamın özel olarak bir görev tevdi etmesine de gerek bulunmamaktadır.

Belediyemiz kooperatif üyelerinin mağduriyetlerini önlemek adına hukuk ve mevzuat kuralları çerçevesinde harekete geçmiş, Örnekköy 3. ve 4. Etap projelerin ihalelerini yaparak inşaatları geçen aralık ayında zaten tekrar başlatmıştır. Diğer etaplar için de hazırlıklar aralıksız sürdürülmektedir" dedi. - İZMİR