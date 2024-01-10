 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek mesajları göndermeye devam ediyor. İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu, Soyer'in yeniden aday gösterilmesi için desteğini açıkladı. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da yeni dönem için anahtarlık hediye ederek, desteklerini gösterdi.

10.01.2024 - 10:29,
Abone Ol

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik destek mesajları sürüyor. İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu, Soyer'in yeniden aday gösterilmesi için desteğini açıkladı. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da yeni dönem için anahtarlık hediye ederek, "Anahtarı yenilerken anahtarlık da güzel olsun dedik" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi'nde İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Halil Ünlü ile federasyonun yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Soyer'in 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmesinden büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Halil Ünlü, "Size şahsım ve yönetim kurulum adına desteğimiz tam. Yüzümüzü kara çıkarmadınız. Çok güzel işler yaptınız. Hizmetlerinizden çok memnunuz. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Gerekirse Ankara'ya kadar da yürürüz. İzmir'in faydası için bir dönem daha görev yapmanız gerekiyor" dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu'nun kendisine desteğinden dolayı gururlandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu benim için çok kıymetli. Bu 5 yıl çok yoğun geçti. Birçok deneyim elde ettik. Daha fazlasını ve daha iyisini yapacağız."

İZMİR MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI'NDAN İLGİNÇ MESAJ

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ile yönetim kurulu üyeleri de Soyer'e destek ziyaretinde bulundu. Mehmet Kayışdikici, Başkan Soyer'e yerel seçimlerin ardından kullanmak üzere bir anahtarlık hediye etti. Mehmet Kayışdikici, "Önümüzdeki dönem sizi yeniden belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Anahtarı yenilerken anahtarlık da güzel olsun dedik" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer de desteğinden dolayı İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'na teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'e destek
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement