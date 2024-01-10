Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'e destek

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik destek mesajları sürüyor. İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu, Soyer'in yeniden aday gösterilmesi için desteğini açıkladı. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da yeni dönem için anahtarlık hediye ederek, "Anahtarı yenilerken anahtarlık da güzel olsun dedik" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi'nde İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Halil Ünlü ile federasyonun yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Soyer'in 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmesinden büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Halil Ünlü, "Size şahsım ve yönetim kurulum adına desteğimiz tam. Yüzümüzü kara çıkarmadınız. Çok güzel işler yaptınız. Hizmetlerinizden çok memnunuz. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Gerekirse Ankara'ya kadar da yürürüz. İzmir'in faydası için bir dönem daha görev yapmanız gerekiyor" dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu'nun kendisine desteğinden dolayı gururlandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu benim için çok kıymetli. Bu 5 yıl çok yoğun geçti. Birçok deneyim elde ettik. Daha fazlasını ve daha iyisini yapacağız."

İZMİR MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI'NDAN İLGİNÇ MESAJ

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ile yönetim kurulu üyeleri de Soyer'e destek ziyaretinde bulundu. Mehmet Kayışdikici, Başkan Soyer'e yerel seçimlerin ardından kullanmak üzere bir anahtarlık hediye etti. Mehmet Kayışdikici, "Önümüzdeki dönem sizi yeniden belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Anahtarı yenilerken anahtarlık da güzel olsun dedik" ifadelerini kullandı. Başkan Tunç Soyer de desteğinden dolayı İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'na teşekkür etti.