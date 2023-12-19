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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, ikinci dönemde İzmir'in daha büyük güzelliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nı ziyaret etti
19.12.2023 - 12:51,
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alkışlarla karşılandı. Başkan Soyer, "Hiç kuşkunuz olmasın, ikinci dönemde bambaşka bir İzmir olacak. Şimdiye kadar hep mutfaktaydım. Şimdi salonda bir ziyafet vermek istiyorum. Bu şehir çok daha büyük güzelliklere ev sahipliği yapacak. Biz bu şehre ve güzel insanlarına inandık. Göreceksiniz ikinci dönem başka olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve oda yönetimini ziyaret etti. Karabağlar'daki yönetim ofisinde alkışlarla karşılanan Başkan Tunç Soyer, sözlerine, İzmir'de ulaşım sektörüne hizmet eden tüm esnafa teşekkürle başladı. Soyer, "Burada büyük bir kalabalıkla beni karşılıyor olmanız ve benim için bir araya gelmeniz ayrı gurur meselesi. Türkiye'de hiçbir yerde belediye ve oda arasındaki ilişki bu kadar iyi değil. Türkiye'nin hiçbir yerinde oda bu kadar ileride de değil. Odanın da öyle bir sekretaryası var ki olağanüstü bir hizmet veriyor. Çok daha fazlasını yapacağız, siz bunu hak ediyorsunuz" dedi.

"ŞİMDİ YAPMAZSAK GELECEK NESİLLER BİZİ HAKARETLE YADEDERDİ"

5 senede kentin pek çok afete maruz kaldığını hatırlatan Başkan Soyer, "Pandemi oldu, deprem oldu, deniz taştı. Yani çok büyük sıkıntılar, felaketler yaşadık, bütün felaketleri el birliğiyle aştık. İzmirlileri seferber ettik. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde de yine İzmir olay yerine en hızlı giden ekip oldu. Çok ağır koşullarda çok güzel iş yaptık. Ne yazık ki yaptığımız işlerin bir kısmı görünmüyor. Yaptığımız işler yeraltında kalıyor. İzmir'e 50-60 yılda 600 kilometre yağmur suyu kanalı yapılırken biz 4.5 senede 330 kilometreye yakın yağmur suyu kanalı yaptık. Körfezin kirlenmesini durduracak tek şey bu. Onun için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. 100 senede Kemeraltı'nı hallaç pamuğu gibi kazdık, yeraltı dereleri yaptık. Belediye başkanları genelde altyapıya girmek istemez. Ama eğer bunları şimdi yapmazsak gelecek nesiller bizi hakaretle yadeder" diye konuştu.

"ŞİMDİ SALONDA ZİYAFET VERMEK İSTİYORUM"

Türkiye'deki birçok siyasetçinin yatırımlarının günü kurtarmakla ilgili olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "50 yıldır yapılmayan işlerin ağır bedelleri oluyor. Ödemeye razıyız. Bizler makyaj ve popülizm yapmıyoruz. Bizler çocuklarımız için, gelecek nesiller için yaraya dokunuyoruz. Biz bu memlekete, İzmir'e, İzmirliye inanıyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın ikinci dönemde bambaşka bir İzmir olacak. İkinci dönem farklı olacak. Şimdiye kadar hep mutfaktaydım. Şimdi salonda bir ziyafet vermek istiyorum. Bu şehir çok daha büyük güzelliklere ev sahipliği yapacak. Avrupa'da görülmesi gereken 10 şehir arasında İzmir var. Biz bu şehre ve güzel insanlarına inandık. İyi ki varsınız. İzmir o kadar farklı ki, sadece sizin yaptığınız işle bile bunu görebiliyoruz. Her biriniz bu işi hakkıyla yapıyorsunuz. Benim de daha iyi hizmeti sizlere getirmek boynumun borcu. İzmir'e 5 sene içerisinde 1 milyar Euro kaynak getirmişiz. Bulunamaz kaynakları bulmuşuz. Her şey sizler için" diye konuştu.

"BİZ ONLARA GÜVENDİK ONLAR DA BİZE GÜVENDİ"

5 yıldan beri Başkan Tunç Soyer ile birlikte özveriyle çalıştıklarının altını önemle çizen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Biz esnafız. Bize bir adım atana biz 10 adım atarız. Belediye ve esnaf ile olan ilişki Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Taksi arama sistemi ve diğer konular İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bize verildi. Biz de başkanı mahcup etmedik. Türkiye'ye örnek olacak uygulamalara imza attık. Birçok firma taksi çağırma sistemi konusunda çalışalım diyor. Bizim tek başına yapmamız mümkün değil. Bu ancak belediyenin bize verdiği yetkiyle olur. Biz onlara güvendik, onlar da bize güvendi" dedi.

Kaynak: ANKA
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