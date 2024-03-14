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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 Yılı Genel Kurulu'na katıldığı İzmir Vakfı için "İzmir ortak paydasında buluşan bir yapı" dedi. Vakfın emekleme döneminin geride kaldığını belirten Başkan Soyer, "Bundan sonra çok daha büyük hamlelerin, adımların atılabileceğine dair inancımı koruyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vakfı'nın 2024 Yılı Genel Kurulu'na katıldı. Kültürpark'taki Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenen Genel Kurul'un açılış konuşmasını İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer yaptı.

İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, vakıf üyeleri ve temsilcilerinin yer aldığı genel kurulda faaliyet ile denetim raporları okundu. Ayrıca 2024 yılı bütçesi onaylandı ve çalışma programı masaya yatırıldı. Üyeler, Başkan Soyer'e vakfa ve kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

"İZMİR ORTAK PAYDASINDA BULUŞAN BİR YAPI"

Başkan Tunç Soyer, "İzmir Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir için çok kıymetli bir platform. Bunun ileriye gitmesi İzmir için çok önemli. Çünkü çok farklı paydaşların bir araya geldiği bir yapı. Baştan beri bu nedenle çok önemsedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok farklı kurumlarla iş birliği yapacağı, farklı kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceği bir yapı olması nedeniyle önemsedik. İzmir ortak paydasında buluşan bir yapı. Emekleme döneminin geride kaldığını, bundan sonra çok daha büyük hamlelerin, adımların atılabileceğine dair inancımı koruyorum. Bundan sonrası için bu süreçte yer alan her paydaşa hem teşekkür ediyorum hem kolaylıklar diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzun da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.