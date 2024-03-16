İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki bin 293 muhtar ve azalarıyla iftar yemeğinde buluştu. Soyer, "Benim iki büyük rehberim vardı, biri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, diğeri de bu şehrin muhtarları. Bu şehirde bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, bir dostunuz olarak var olmaya devam edeceğim. Son nefesime kadar her birinizi kollayacağım. Hepiniz Allaha emanet olun" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bin 293 muhtar ve azalarıyla Fuar İzmir'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Semazen gösterisinin yanı sıra duaların okunduğu iftar yemeğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Özgür Ozan Yılmaz, Suphi Şahin ile İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun yanı sıra İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da katıldı. Muhtarları temsilen Kemalpaşa Dereköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Kanlı, Başkan Soyer'e plaket takdim etti.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
İftar yemeğinde muhtarlara seslenen Başkan Tunç Soyer, "5 yılın sonuna geldik. 5 yıl boyunca mahallelerinize, köylerinize hizmet götürmeye çalıştınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, hükümet kanallarından iş ve hizmet takipçisi oldunuz. En iyi şekilde hizmet etmeye çalıştınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dile kolay 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Neler yaşadık bu dönemde. Hepimiz içindeydik. Pandemi, deprem felaketi, sel taşkını, orman yangını, bu 5 senede neler yaşadık ama birbirimize olan inancımızı kaybetmedik. Emin olun ki ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm arkadaşlarımla beraber güveninize layık olmaya çalıştım. İlk günden beri bana güvendiniz, destek oldunuz. Emin olun ki en iyisini yapamaya gayret eden bir başkanınız vardı. Her birinize hizmet etmeye çalıştım. Benim size bir hakkım geçtiyse helal olsun. Siz de bana hakkınızı helal edin" dedi.
"SON NEFESİME KADAR YANINIZDA OLACAĞIM"
Muhtarların mahallelerine hizmet için canla başla çalıştığına şahit olduğunu belirten Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:
"Sizler benim gözümde gönlü yüce insanlarsınız. Hiç birinizi asla unutmayacağım. Her birinize bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bütün içtenliğimle ayrı ayrı her birinizi tanıdığım için çok mutluyum. Benim iki büyük rehberim vardı biri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve meclis üyeleri, diğeri de bu şehrin muhtarları. Her zaman sizin söylediklerinizle mahallenize bakmaya çalıştım. Hep inandım, en iyisini siz biliyorsunuz. Sizin söylediklerinizi, sizin yapmak istediklerinizi anlamaya çalıştım. Bu şehirde bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz, bir dostunuz olarak var olmaya devam edeceğim. Son nefesime kadar her birinizi kollayacağım. Hepiniz Allaha emanet olun."
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