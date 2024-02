İzmir Büyükşehir Belediyesi, 112 AKS Ambulans Sistemini Tanıttı

Yerel

Haber: ECE AZAK - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'deki arama kurtarma malzemeli özel donanımlı ambulans statüsündeki ilk ambulans servisi olan 112 AKS (arama kurtarma sağlık) ambulans sisteminin tanıtım törenine evsahipliği yaptı. Kültürpark içerisinde yer alan Atlas Pavyonu'nda düzenlenen törende, Başkan Soyer, acil sağlık hizmetlerinde bir devrimi başlattıklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'de bir ilk olan 112 AKS Ambulans Sistemimizin lansmanında sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün, acil sağlık hizmetlerinde bir devrim başlatıyoruz. Bu çalışmamız İzmir İtfaiyesinin kahraman personelinin fedakar çalışmaları ve yoğun bir gayretin ürünü. Canları pahasına can kurtaran, bu kutsal görevi ifa eden her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. 112 AKS Ambulans Sistemimizle, dört buçuk milyon İzmirli'nin can güvenliğini teminat altına alan yepyeni bir sistem kurduk. Afetlerde, acil durumlarda, kazalarda temel ve ileri yaşam desteği uyguladığımız bu sistem, kazazede vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap veren tam teşekküllü bir sağlık hizmetini içeriyor. Bu yeni sistemimiz ile Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından, ihtiyacı olan vatandaşlarımızı 112 ekiplerine veya en yakın hastaneye ulaştıracak.

"14 ARAÇLA 12 FARKLI NOKTADA HİZMET"

Bu hizmeti vermek için özel donanımlı ambulans statüsü alan, paramedik ve acil tıp teknisyeni ile desteklediğimiz 14 AKS-Ambulans aracını hizmete aldık. Araçlarımızı Aliağa'dan Urla'ya, şehrimizin 12 farklı noktasında konumlandırdık. Evden hastaneye ve hastaneler arasındaki ulaşım hizmetlerimizi de, ileri yaşam desteği sunduğumuz bu araçlarımızla gerçekleştireceğiz.

"BU GURUR İZMİR'İN"

Modern itfaiyeciliğin temelinin atıldığı İzmir'de, bu örnek çalışmayla bir kez daha Türkiye'ye öncülük ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, "Bu gurur İzmir'in" dedi.

"ON BİNLERCE CANIMIZIN ACISINI HİÇBİR ŞEY SİLEMEZ"

Yaptığı konuşmasında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce hepimizin gönlünü dağlayan o ateşin, 6 Şubat'ın yıl dönümüydü. Kaybettiğimiz on binlerce canımızın acısını yüreğimizden hiçbir şey silemez. Depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve ebediyete uğurladığımız canlarımızı anmak için ben de Osmaniye'deydim. Orada öfkeyi gördüm. Çaresizliği, acıların en büyüğünü yaşayan koca yürekli insanları gördüm. Ama hepsinden öte, insanların gözlerine baktığımda ne gördüm biliyor musunuz? Umudu. Orada, bir daha kimsenin yüreğine sevdiğinin acısı düşmesin diye canla başla çalışan, binlerce insan tek yürek olduk. Her şeye rağmen kimsenin yüreğinden silinmeyen o umudu yeniden çoğaltmaya söz verdik.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

İzmir İtfaiyesinin kahraman personeli, sevgili kardeşlerim, 5 yılda, şehrimizde göz kamaştırıcı bir güvenli yaşam ağı kurduk. Birlikte depremlerde, yangında, selde, kazalarda vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik başlattık. Mahallelerinde, sokaklarında güvenle ve huzurla, uyum içerisinde yaşayabildiğimiz dirençli bir İzmir'in temellerini attık. İtfaiye teşkilatımızın gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak için Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik.

"SİZLERİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ"

Büyük felaketlere birlikte göğüs gerdik. Ağustos 2019 orman yangınında, 30 Ekim ve 6 Şubat depremlerinde, acılarımızı dindirmek ve yaraları sarmak için omuz omuza verdik. Hiç şüphesiz, bu yoldaki en büyük destekçimiz her zaman sizler oldunuz. Bu aziz mesleği ifa eden sizlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Sizler, şehrimizde insan onuruna yakışır, güvenli bir yaşamın teminatısınız. Her birinizle iftihar ediyorum."

"ARAÇ SAYIMIZI 30'A ÇIKARACAĞIZ"

Yakın zamanda 112 AKS Ambulans sistemine hizmet veren araç sayısının 30'a çıkarılacağını ve şehirdeki güvenli yaşam ağını daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte, omuz omuza çalışacağız.Ve mutlaka başaracağız. 112 AKS sistemimiz şehrimize hayırlı olsun. Bu örnek çalışmaya hayat veren herkese, değerli ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ise törende yaptığı konuşmasında teknik personelin çalışmaları ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Törende açılış konuşmasının ardından, 112 AKS Ambulans ve itfaiye ekipleri tarafından tatbikat gerçekleştirildi.