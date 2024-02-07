İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şubat Ayında Dolu Dolu Bir Program Sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şubat ayında Cihat Aşkın'dan, Ali Kocatepe'ye bir dolu konser ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise "Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan With Strings" konseri ile dinleyenleri büyüleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Şubat ayında dolu dolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 14 Şubat'ta "Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan With Strings" konseri, 22 Şubat'ta Borusan Quartet "Dörtlülerin Dörtlüsü" konseri ve 26 Şubat'ta "Ali Kocatepe 60. Yıl Özel Konseri" AASSM büyük salonda dinleyicilerle buluşacak.
KONSER, MÜZİKAL, TİYATRO
7-8 Şubat'ta 16. Ulusal Genç Solist Yarışması "Final Konseri", "Gala Konseri" ve Ödül Töreni ücretsiz olacak. 15 Şubat'ta "Rewşan Çeliker Konseri'" (bilet satış: biletix.com), 21 Şubat'ta "Olten Filarmoni Orkestrası Konseri" (bilet satış: bilet.oltensanat.com), 25 Şubat'ta "Limak Filarmoni Orkestrası Konseri" (bilet satış: biletix.com) ve 29 Şubat'ta "Bagzhan Oktyabr Konseri" (bilet satış: wemediagroup.com.tr) AASSM'de müzik severlerle buluşacak.
Tiyatro ve müzikal meraklıları için 3 Şubat'ta Okan Bayülgen ile "Richard" (bilet satış: bubilet.com.tr), 10-11 Şubat tarihlerinde "Otomatik Portakal" müzikali (bilet satışı: biletix.com), 18 Şubat'ta "Jekyll & Hyde" müzikal tiyatrosu (bilet satışı: bubilet.com.tr.) AASSM sahnesinde olacak.
BİRBİRİNDEN RENKLİ SERGİLER AASSM'DE
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri, Şubat ayıda da yine her cuma AASSM'de dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Konser biletleri biletinial.com adresinden satışta olacak. 7 Şubat-18 Şubat tarihleri arasında "9 Eylül Lions Kulübü Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Sergisi" AASSM Alt Galeride, 8 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Dr. Figen Gürsoy'un "Minyatürlerle Yaşar Kemal'in Bütün Kitapları Sergisi" AASSM Giriş Galerilerde, 8 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında "İzmir Baskı Resim Grubu 3/12 Karma Baskı Resim Sergisi" AASSM Üst Kat Batı Galeride, 24 Şubat-26 Mart tarihleri arasında Pervin Özdemir Kil Çalıştayı ve "Toprağın Nefesi Sergisi" AASSM Alt Galerilerde ücretsiz olarak gezilebilecek. AASSM'de Şubat ayında düzenlenecek tüm etkinliklerin ayrıntılarına "aassm.org.tr" adresinden ulaşılabilir.
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