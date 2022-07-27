İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) İzmir'deki Roman vatandaşlara yönelik "Mikro Girişimcilik, Proje Finansmanı, Eko Turizm" konferansı düzenledi. Konferansta, Romanların sorunları masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşlara yönelik "Mikro Girişimcilik, Proje Finansmanı, Eko Turizm" konferansını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenledi. Roman vatandaşların ekonomiye katılması için önerilerin paylaşıldığı konferansın açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan, " Türkiye'deki Roman toplumuna baktığımızda dünyadakinden daha farklı olmadığını görüyoruz. Bizdeki problemlerden biri konutla ilgili. Roman vatandaşlar hijyen koşullarının olmadığı konutlarda yaşamak zorunda kalıyor. Madde bağımlılığı da ciddi bir sorun haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sanata yönlendirecek etkinlikleri mahallelerine götürerek onları desteklemeye çalışıyoruz. Roman gençleri sportif ve kültürel etkinliklere dahil edebilmek için özel programlar oluşturuyoruz" dedi.

"Roman toplumunun kanatlarını güçlendirebileceğiz"

Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ise Türkiye'de Roman toplumu için başka bir evren oluşturduklarını belirterek "Bu problemlerin üzerinde çalışan kişiler farklı ve üretken çözümler oluşturacak. İzmir'de çok önemli adımlar atılıyor. Bizler belki de Roman toplumunun kanatlarını güçlendireceğiz. Türkiye'de yapılan tüm çalışmalar bir kartopu gibi büyüyecek" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 22-23 Temmuz'da Roman Hakları Çalıştayı düzenlemişti.

Konferansa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan, Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus, İsveç Uppsala Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Jan Babar, İzmir Roman Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı Ladin Yıldıran, Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi Müdürü Fevziye Meletli ile Slovenya ve Kosova'dan temsilciler katıldı. - İZMİR