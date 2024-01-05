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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın Şubat Ayında Hizmete Gireceğini Duyurdu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın Şubat Ayında Hizmete Gireceğini Duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın deneme seferlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve şubat ayının başında hizmete gireceğini duyurdu. 11 kilometrelik hat üzerinde bulunan 14 durak ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanırken, tramvay hattı bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak ve trafiği rahatlatacak bir soluk olacak.

05.01.2024 - 13:37,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri demir ağlarla örmeye devam ediyor. Deneme seferleri önümüzdeki günlerde yapılacak Çiğli Tramvayı'nın şubat ayının başında hizmete gireceğini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.

Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nda sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son dokunuşların yapıldığı Çiğli Tramvayı'nda incelemelerde bulundu.  Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon'dan bilgi alan Başkan Soyer, alınacak araçlarla 183 milyon euro yatırım bedeli olan Çiğli Tramvayı'nda ayın 15'inde deneme seferlerinin başlayacağını söyledi. Başkan Soyer,  "Bir rüya gerçek oluyor. Ay sonuna doğru kesin tarihi belirliyoruz. Şubat ayının ilk haftasına Çiğli Tramvayı'nı yetiştiriyoruz" diye konuştu.

11 KM'LİK HAT, 14 DURAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden Çiğli Tramvayı'nın inşaatı kapsamında hattı Karşıyaka Tramvayı'na bağlayacak yaya ve bisiklet yolunu da içeren 750 metre uzunluğunda viyadük, 6 trafo binası, 14 adet durak ve 11 kilometrelik hat imalatını (22 bin 600 metre ray montajı) tamamladı. Hatta çevre düzenlemeleri ve sinyalizasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

RİNG YAPACAK

Çiğli Tramvayı hattının temeli 2021 yılının Şubat ayında atıldı. 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı'na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi'nden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı\'nın Şubat Ayında Hizmete Gireceğini Duyurdu
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın Şubat Ayında Hizmete Gireceğini Duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın Şubat Ayında Hizmete Gireceğini Duyurdu - Son Dakika
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