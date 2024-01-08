İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Oyun Alanlarını Yeniledi ve Yeni Parklar Hizmete Aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ve güvenilir koşullarda oynayabilmeleri için 2019 yılından bu yana 90 noktada 41 bin 402 metrekarelik çocuk oyun alanını yeniledi, 34 yeni parkı hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Daha Yeşil Bir İzmir" hedefi doğrultusunda İzmir'in dört bir yanındaki parklar ve çocuk oyun alanları yenilenmeye devam ediyor. Çocukların daha sağlıklı ve güvenilir koşullarda oynayabilmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan 16 ilçedeki 90 noktada 41 bin 402 metrekarelik çocuk oyun alanında yenileme çalışmasını tamamladı. 34 adet yeni parkı ise kente kazandırdı.

İZMİR'İN KÖYLERİ OYUN PARKLARIYLA BULUŞTU

İzmir'in şehir merkezinde yeni rekreasyon alanları ve yaşayan parkları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki çocukları da unutmadı. Yenileme çalışmalarına ek olarak kırsaldaki talepleri karşılayabilmek için Ödemiş'ten Beydağ'a, Bayındır'dan Menemen'e, Kemalpaşa'dan Buca Kırklar'a kadar pek çok köye yeni oyun alanları kazandırdı. Geçmiş yıllarda yapılan oyun parkları ise gelen talepler doğrultusunda daha güvenli ve konforlu oyun gruplarıyla değiştirildi.