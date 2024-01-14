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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısında baştan sona yenileme çalışmalarının ardından ücretsiz internet hizmeti WizmirNet'i hayata geçirdi. Kemeraltı'nda 17 noktada hizmet veren WizmirNet, kullanıcıların memnuniyetini kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı\'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor
14.01.2024 - 11:34,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapısından üstyapısına baştan sona yenilediği ve yeni yüzyılını başlattığı tarihi Kemeraltı çarşısında, 17 noktada ücretsiz olarak faydalanılan WizmirNet projesini hayata geçirdi. Kemeraltı'nda ücretsiz internet kullanan yurttaşlar uygulamadan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 770 milyon liralık dev yatırımla çarşının yeni yüzyılını başlattı. Tarihi çarşının atık su, yağmur suyu altyapısı, aydınlatma ve gerilim hatları, yolları, teknolojik altyapısı, güvenliği gibi birçok alanı baştan aşağı yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat esasıyla ve çarşı esnafının desteğiyle projelerini sürdürüyor. Yepyeni bir yüzyılın başladığı Kemeraltı'nda İzmirliler artık ücretsiz internet hizmeti WizmirNet'ten de faydalanabiliyor.

ÜCRETSİZ İNTERNET 17 HİZMET NOKTASINDA

İzmirliler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirdiği tarihi Kemeraltı çarşısında WizmirNet, 19 Aralık 2023'te hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında Kızlarağası Hanı, Ali Paşa Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Sinagoglar Meydanı, Milli Kütüphane Caddesi, Anafartalar Caddesi ile birlikte 2 kilometre uzunluğundaki kesintisiz Kemeraltı Çarşı hattında toplamda 17 hizmet noktasının kurulumu yapıldı. Kullanıcılara 120 Mbps bağlantı hızında erişim imkanı sağlayan WizmirNet hizmetinin devreye alındığı tarihten bu yana 25 binden fazla kişi sisteme bağlandı. Bu sürede 2 bin 53 GB download, 148 GB upload gibi büyük bir veri kullanımı yapıldı.

KEMERALTI MEMNUN

Hüseyin Acar, "Kemeraltı'nın altyapısı çok güzel oldu, Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz internet hizmeti de verildi, Kemeraltı'na gelenler çok memnun olacaklar diye düşünüyorum" dedi.

Celil Ayhan Sulaş, "40 senedir esnafız. Yapılan tüm yeniliklerden memnunuz. Uzun zamandır yapılamayanlar Başkanımız tarafından yapıldı. Bundan sonra bunu korumamız önemli. Çok memnunuz. 1930'larda yapılmış borular gördük. O yıllardan bu yana yapılmamış bir hizmeti başkanımız yerine getirdi. Hizmetlerin devamını diliyoruz. Ücretsiz internetten de çok memnunuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kevser Bozdemir Aslan, "Çok faydalı, konuklarımız soruyordu. Özellikle turistler. Ücretsiz internet olması çok önemli, turizm noktalarında da olması şehrimiz için çok önemli" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR

Kemal Çetin, "30 senedir esnafım. Kemeraltı'nı daha önce sular basıyordu, sorunlar vardı. Şimdi sorunların çoğu çözüldü. Başkanımız Tunç Soyer yolları, interneti, selleri, problemleri çözdü. Ücretsiz internet mükemmel bir şey. Hem turistler hem esnaf için çok sevindirici. Gurur duyuyorum böyle olmasından" dedi.

Mustafa Apaydın, "Son 5 yıldır çarşımızda büyük değişim ve gelişim var. Bütün sokaklar yapılıyor, mükemmel gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ederim. Çok büyük gayret ve çaba var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor - Son Dakika


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