İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı\'ndaki Yılbaşı Şenliğini İptal Etti

Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından 24-25-26 Aralık günlerinde konser, eğlence, kutlama programlarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafına destek için planlanan üç günlük yılbaşı şenliğinin de iptal edildiğini duyurdu. Başkan Tunç Soyer "Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Dilerim bir daha böyle acılar yaşanmasın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu kanallarından restorasyon çalışmalarına, kesintisiz internet ağından aydınlatma sistemlerine kadar tüm altyapısını yenileyecek yeni bir çehreye büründürdüğü Kemeraltı'nda yılın son günlerinde düzenlemeyi planladığı yeni yıl etkinliklerini Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi her yılbaşı Cumhuriyet veya Gündoğdu meydanlarında yaptığı yılbaşı kutlaması için bu kez Kemeraltı'nı tercih etmişti. 770 milyon liralık yatırımla birinci etap yenileme çalışmaları tamamlanan çarşıda bu süreçte zaman zaman sıkıntı da yaşayan esnafa moral olması, ticari hayatın canlanması amacıyla yılbaşı kutlaması için Kemeraltı seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 28-29-31 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında, farklı gruplar tarafından konser, dans, karaoke gibi etkinlikler Kemeraltı girişi, Salepçioğlu Çarşısı önü ve Balıkçılar Meydanı'nda kurulacak sahnelerde İzmirlilerle buluşacaktı. 31 Aralık Pazar günü ise Milli Kütüphane Caddesi'nde yılbaşı konseri verilecekti. Ancak peş peşe gelen şehit haberleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer planlanan kutlamaları iptal etti.

"GELECEK YENİ YILLARI BARIŞ İÇİNDE KUTLAMAK EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gencecik evlatlarımızın şehadet haberleri yüreklerimizi dağladı. Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Halkımızın da aynı hassasiyet içinde olduğundan eminim. Bu nedenle yeni yıl kutlama, eğlence programlarını iptal ettik. Gelecek yeni yılları barış içinde, sevinçle, mutlulukla kutlamak en büyük dileğimiz" dedi.

Başkan Soyer yenilenen altyapı ve yeni yüzüyle tarihi Kemeraltı çarşısının İzmirlileri beklediğini hatırlattı.