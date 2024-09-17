İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası\'nda Pastacı Çıraklığı Kursu Başlıyor

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Meslek sahibi olarak sektöre adım atmak isteyen İzmirli yurttaşların adresi, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası oldu. Ücretsiz başlatılan Pastacı Çıraklığı kursu ile mesleği A'dan Z'ye keşfeden kursiyerler, pastacılığın renkli dünyasında eğlenerek öğreniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, verdiği mesleki ve teknik eğitimlerle yurttaşlara istihdam imkanları sağlarken, sektörün ihtiyacı olan eleman ihtiyacını da karşılamaya aracılık ediyor. Kentteki 28 kurs merkeziyle özellikle gençlere ve kadınlara farklı meslekler öğreten Fabrika, Pastacı Çıraklığı kursu ile pastacılığın püf noktalarını kursiyerlere aktarıyor. Meslek edinmek ya da kendini geliştirmek için kursa katılan kursiyerler, 124 saatlik eğitimin sonunda mezun olarak pastacılık sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

"Tüm mezunlarımızı sektöre yönlendiriyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı, "Kursiyerlerimiz, 124 saatlik eğitimin sonunda 20 Eylül'de eğitimi tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacak. Kurslarımıza 16 yaş üzeri, okur yazarlığı olan ve öğrenim belgesini getiren herkes ücretsiz olarak başvurabilir. Kullanılan tüm malzemeleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılıyoruz. Özellikle kadınların ve gençlerin sosyo ekonomik hayata katılımlarını, bu kurstan mezun olduktan sonra kendi gelişimlerini gerçekleştirmelerini, istihdam edilmelerini hedefliyoruz. Kurslarımızın sonunda İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi'miz aracılığıyla tüm mezunlarımızı sektöre yönlendiriyoruz. Meslek Fabrikası olarak öncelikle sektördeki iş açığını birimlerimiz aracılığıyla araştırıyoruz ve ilgili modülleri uygulamaya koyuyoruz. Pastacı çıraklığı alanında sektörde eksiklik var ve bu sebeple bu kursu açtık. Kendi işletmelerini açmak isteyenlere girişimcilik eğitimlerini de veriyoruz" dedi.

Pastacılığa dair her şey

Kursiyerlere pastacılığın temel bilgilerini aktaran Eğitmen Şef Emel Dalgıç, "Kursiyerlerimize pastacılığa dair her şeyi öğretiyoruz. Tüm bilgileri almış olarak kursumuzdan ayrılacaklar. Burada pastacılığın temelini öğreniyorlar. Bir yerde çalışmaları için almaları gereken temel bilgiyi burada kendilerine vermiş oluyoruz. Kursiyerlerimiz de enerjik yapıda ve istekli" diye konuştu.

Gençler kurslara ilgi gösteriyor

Liseden mezun olduktan sonra kursa katılmaya karar veren Melisa Akbulut, "Meslek Fabrikası'nın kurs ilanını sosyal medyadan gördüm ve katılmak istedim. Liseden yeni mezun oldum. Bizim bir fırınımız var ve mezun olduktan sonra orada çalışabilirim ya da başka işletmelere başvurabilirim. Pasta yapmaya hep ilgim vardı. Burada da temel bir eğitim aldık. Evde yaptıklarımız profesyonel olmuyor. Burada aldığımız eğitimle daha güzel pastalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beyaz yakadan pastacılığa

Bora Özgören de kendi işletmesini açmaya karar verdiğini belirterek "Mutfağa hiç ilgim yoktu. Kursa merak üzerine başladım. İleride kendi işletmemi açma hevesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz bu imkandan yararlanmak istedim. Benim için güzel bir fırsattı. Kurs, en temelden bilgi alabileceğim bir şekilde ilerliyor. Barista eğitimi de alarak kendi işletmemi açma düşüncesiyle yola çıktım. Normalde beyaz yakalı bir çalışandım. Pandemi ile ben de yeni bir yola girmek istedim" sözlerine yer verdi.

Kız kardeşler birlikte eğitim alıyor

Pastacılığa ilgisi olduğunu ve bu ilgiyi profesyonel olarak ilerletmeyi düşündüğünü ifade eden Özlem Olgaç isimli kursiyer, "Kursu sosyal medya hesabında gördüm ve başvurdum. Pastacılığa ilgim vardı, mesleği kulaktan dolma bilgilerle değil, profesyonel olarak öğrenmek için geldim. Burada işin püf noktalarını öğreniyoruz. Fırının ısısından tutun yumurtanın sıcaklığına kadar pek çok şeyi gördük" dedi. Kursa iki kardeş olarak katıldıklarını söyleyen Duygu Taşdelen, "İkimiz de emekli olduk ve ev ortamından sıkıldık. Mutfağı ikimiz de sevdiğimiz için kendimizi geliştirme amacıyla kursa kayıt olduk. İleride iş açmayı düşünebiliriz" diye konuştu. Kardeşi Ayla Özgül ise "Burada pastacılık tekniklerini, mayaları, kekleri, kurabiyeleri öğrendik. Kurs çok güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteciydi, pastacılığa merak sardı

Daha önce basın alanında çalışan ve butik bir kafe açacağını belirten Uğur Atun da şunları söyledi: "Daha önce Meslek Fabrikası'nda barista eğitimine katılmıştım. Bu kurstan da haberim olunca gelmek istedim. İleride işletme açacağım için belgelerim hazır olsun dedim. Daha önce bir basın kuruluşunda haber müdürü olarak çalışıyordum. İşimizi bir adım daha ileriye götürmek istediğimiz için eğitimler alarak daha profesyonel olmak istiyorum. Burada A'dan Z'ye tüm teknikleri, reçeteleri öğreniyoruz. Keyifle eğitim alıyoruz" dedi. - İZMİR