İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri, "Cumhuriyetin 100. Yılında Düşünce Hayatı" başlığı ile devam ediyor. Geçen 100 yıllık zaman zarfında Türkiye'de düşünce hayatının seyrini odağına alacak söyleşinin konukları Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri" etkinlik dizisinin son iki söyleşisi Ocak ayı içerisinde yapılacak. "Cumhuriyetin 100. Yılında Düşünce Hayatı" başlığı ile 11 Ocak Perşembe günü düzenlenecek söyleşinin konukları Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar olacak. Dört aydır devam eden etkinlik dizisinin son söyleşisi "Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasi ve Siyaset" başlığıyla 25 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. Bu söyleşinin konuklarıysa Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker olacak. Her iki söyleşi de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi-Araştırma ve Toplantı Salonu'nda yapılacak.

100 YILLIK ZAMAN MERCEK ALTINA ALINIYOR

Ekim ayında başlayan "Cumhuriyet Söyleşileri"nde, geride bıraktığımız yüz yıllık zaman zarfında ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim süreci farklı açılardan mercek altına alınıyor. İlk dört söyleşide hukuk, iktisat, insan hakları ve kültür-sanat başlıkları ele alınmıştı.