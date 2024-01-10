 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyetin 100. Yılında Düşünce Hayatı' başlıklı söyleşiler, Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikle devam edecek. Ayrıca, 'Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasi ve Siyaset' başlıklı son söyleşi ise Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor
10.01.2024 - 13:53,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri, "Cumhuriyetin 100. Yılında Düşünce Hayatı" başlığı ile devam ediyor. Geçen 100 yıllık zaman zarfında Türkiye'de düşünce hayatının seyrini odağına alacak söyleşinin konukları Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri" etkinlik dizisinin son iki söyleşisi Ocak ayı içerisinde yapılacak. "Cumhuriyetin 100. Yılında Düşünce Hayatı" başlığı ile 11 Ocak Perşembe günü düzenlenecek söyleşinin konukları Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar olacak. Dört aydır devam eden etkinlik dizisinin son söyleşisi "Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasi ve Siyaset" başlığıyla 25 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. Bu söyleşinin konuklarıysa Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker olacak. Her iki söyleşi de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi-Araştırma ve Toplantı Salonu'nda yapılacak.

100 YILLIK ZAMAN MERCEK ALTINA ALINIYOR

Ekim ayında başlayan "Cumhuriyet Söyleşileri"nde, geride bıraktığımız yüz yıllık zaman zarfında ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim süreci farklı açılardan mercek altına alınıyor. İlk dört söyleşide hukuk, iktisat, insan hakları ve kültür-sanat başlıkları ele alınmıştı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Arslan, Cumhuriyet, Türkiye, Etkinlikler, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yılında Cumhuriyet Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement