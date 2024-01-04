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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Bot ve Mont Desteği İçin 20 Milyon TL Ödeme Yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Bot ve Mont Desteği İçin 20 Milyon TL Ödeme Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklara sağladığı bot ve mont desteği için 20 milyon liralık ödemeyi İzmir Şehir Kartlarına yatırdı. Destekten 20 bin çocuk yararlanacak. İzmir Şehir Kartı sayesinde destekler şehirdeki esnaf üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı için kent ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Toplam destek 45 milyon TL'yi aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Bot ve Mont Desteği İçin 20 Milyon TL Ödeme Yaptı
04.01.2024 - 14:10,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklara sağladığı bot ve mont desteği için 20 milyon liralık ödemeyi İzmir Şehir Kartlarına yatırdı. Kartlarla yapılacak alışveriş sayesinde İzmirli esnaf da derin bir nefes alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "sosyal belediyecilik" anlayışı doğrultusunda başlatılan öğrencilere bot ve mont desteği devam ediyor. Soğuk kış aylarında, ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklarının üşümemesi için sağlanan destek kapsamında 20 milyon liralık ödeme, İzmir Şehir Kartlarına yatırıldı.

DESTEKTEN 20 BİN ÇOCUK YARARLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları da unutmamış, geçtiğimiz günlerde Hatay'a 500 bot ve 500 mont desteğinde bulunmuştu.

KENT ESNAFI NEFES ALACAK

İzmir Şehir Kartı sayesinde destekler şehirdeki esnaf üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı için kent ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Zor dönemlerden geçen esnaf 20 milyon liralık para akışıyla biraz olsun nefeslenecek. Yardımın ulaştırıldığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar, alışverişlerini yapabilecekleri üye işyerlerini https://servisler.bizimpos.com/izmir_uye_isyerleri linkinden görebiliyor.

TOPLAM DESTEK 45 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan sosyal incelemelerin ardından, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 13 bin 975 aile destek alma hakkı elde etti. Bir haneden en fazla iki öğrenciye sağlanan destek kapsamında her öğrenci için 1000'er liralık ödeme yapıldı. Vatandaşlar, İzmir Şehir Kartları ile anlaşmalı üye iş yerlerine giderek çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne 124 bin 164 ilkokul ve ortaokul öğrencisine toplam 45 milyon 286 bin 264 liralık bot ve mont desteğinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Bot ve Mont Desteği İçin 20 Milyon TL Ödeme Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Bot ve Mont Desteği İçin 20 Milyon TL Ödeme Yaptı - Son Dakika
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