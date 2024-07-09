İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı Kamulaştırma Kararı Aldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkılma riski taşıyan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ın kamulaştırılması için karar aldı. Yaklaşık bir asırlık tarihe sahip ticaret merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak. Binada rantın değil kamu yararının ön planda olduğunu söyleyen Büyükeşhir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gerçekten çok özel bir bina. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın kabinde yer alan ve riskli olduğu gerekçesiyle kaderine terk edilen tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yeniden kente kazandırmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında Büyük Kardiçalı Han'ın restore edilerek hizmete açılmasını sağlamak üzere kamulaştırılmasına ilişkin madde, oy birliğiyle kabul edildi.

"Çok özel bir bina"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bina çok özel ve değerli bir bina. Sahip çıkmamız lazım. Böyle bir mantıkla, bakış açısıyla bu önergeyi meclisimize getirdik ve bu kararı alıyoruz. Sonuçta makul ve mantıklı olan, kamunun yararına olan, şehrin yararına olan şey yapılacaktır. Bununla ilgili seçenekler değerlendirilir ama bizim böyle bir yetkiyi meclisten almamız gerekiyor. Bizim orada gözümüz yok. Gerçekten çok özel bir bina, çok görünür bir konumda. Bu binanın korunması, restorasyonu, güçlendirilmesi, yeniden kullanıma açılması lazım" diye konuştu.

"Gözümüzün önünde bina dağılacak"

Tugay, "Bu binayla ilgili ciddi bir teklifi olan, herhangi bir alım niyeti olan varsa ortaya zaten çıkar. İlla belediye alsın diye bir şart yok. Görebildiğimiz kadarıyla bu bina ilgisiz kalacak ve bir süre sonra çok kötü bir hale gelecek. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz. Hiçbir rant hesabı olmayan bir durumdur. Tamamen kanunen yapılmaktadır. Bu mantıksız bir şekilde kullanılmayacaktır. Sizi temin ederim. Ben arkadaşlarımızın planlamasına güveniyorum. Umuyorum en kısa zamanda binanın restorasyonunu yapar hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

96 yıllık ticaret merkezi

Konak'ın Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Kemalettin ve Şehit Fethibey caddelerinin kesişme noktasında bulunan han, kentin ilk tütün tüccarlarından biri olan Kardiçalı İbrahim tarafından mimar Mehmet Galip Sinap'in tasarımıyla 1928 yılında inşa edildi. Türkiye'deki betonarme yapıların ilk örneklerinden olan ve yapım aşamasında çimentosu Romanya, demiri Almanya, kerestesi de İtalya'dan getirtilen Kardiçalı Han uzun yıllar şehrin ticaret merkezi olarak hizmet verdi. Han, 2019 yılındaki yangın ve 2020 yılındaki depremin ardından zarar görerek, "riskli yapı" olarak belirlenmiş ve boşaltılmıştı. Uzun süredir kaderine terk edilen bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.