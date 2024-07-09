İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı Kamulaştırma Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı Kamulaştırma Kararı Aldı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkılma riski taşıyan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı kamulaştırma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak olan binada kamu yararı ön planda tutulacak.

09.07.2024 11:40  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkılma riski taşıyan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ın kamulaştırılması için karar aldı. Yaklaşık bir asırlık tarihe sahip ticaret merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak. Binada rantın değil kamu yararının ön planda olduğunu söyleyen Büyükeşhir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gerçekten çok özel bir bina. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın kabinde yer alan ve riskli olduğu gerekçesiyle kaderine terk edilen tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yeniden kente kazandırmak için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında Büyük Kardiçalı Han'ın restore edilerek hizmete açılmasını sağlamak üzere kamulaştırılmasına ilişkin madde, oy birliğiyle kabul edildi.

"Çok özel bir bina"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bina çok özel ve değerli bir bina. Sahip çıkmamız lazım. Böyle bir mantıkla, bakış açısıyla bu önergeyi meclisimize getirdik ve bu kararı alıyoruz. Sonuçta makul ve mantıklı olan, kamunun yararına olan, şehrin yararına olan şey yapılacaktır. Bununla ilgili seçenekler değerlendirilir ama bizim böyle bir yetkiyi meclisten almamız gerekiyor. Bizim orada gözümüz yok. Gerçekten çok özel bir bina, çok görünür bir konumda. Bu binanın korunması, restorasyonu, güçlendirilmesi, yeniden kullanıma açılması lazım" diye konuştu.

"Gözümüzün önünde bina dağılacak"

Tugay, "Bu binayla ilgili ciddi bir teklifi olan, herhangi bir alım niyeti olan varsa ortaya zaten çıkar. İlla belediye alsın diye bir şart yok. Görebildiğimiz kadarıyla bu bina ilgisiz kalacak ve bir süre sonra çok kötü bir hale gelecek. Gözümüzün önünde bina dağılacak. Böyle bir şeye izin vermemek için bir irade ortaya koyuyoruz. Hiçbir rant hesabı olmayan bir durumdur. Tamamen kanunen yapılmaktadır. Bu mantıksız bir şekilde kullanılmayacaktır. Sizi temin ederim. Ben arkadaşlarımızın planlamasına güveniyorum. Umuyorum en kısa zamanda binanın restorasyonunu yapar hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

96 yıllık ticaret merkezi

Konak'ın Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Kemalettin ve Şehit Fethibey caddelerinin kesişme noktasında bulunan han, kentin ilk tütün tüccarlarından biri olan Kardiçalı İbrahim tarafından mimar Mehmet Galip Sinap'in tasarımıyla 1928 yılında inşa edildi. Türkiye'deki betonarme yapıların ilk örneklerinden olan ve yapım aşamasında çimentosu Romanya, demiri Almanya, kerestesi de İtalya'dan getirtilen Kardiçalı Han uzun yıllar şehrin ticaret merkezi olarak hizmet verdi. Han, 2019 yılındaki yangın ve 2020 yılındaki depremin ardından zarar görerek, "riskli yapı" olarak belirlenmiş ve boşaltılmıştı. Uzun süredir kaderine terk edilen bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Kardiçalı Han, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı Kamulaştırma Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı Kamulaştırma Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement