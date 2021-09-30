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İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde

30.09.2021 17:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesine katıldı. 160 CHP'li belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı zirvede İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç gün boyunca tarımsal alanda yaptığı çalışmaları, projeleri ve kente özgü değerleri ziyaretçilere aktarma fırsatı yakalayacak. Başkan Tunç Soyer, zirvede 1 Ekim Cuma günü saat 11.00'de "Başka Bir Tarım Mümkün" konulu bir sunum yapacak.

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi İstanbul'da başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı zirveye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de katıldı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sunumunda, İzmir'den örnekler de verdi. Sarıbal, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu İzmir Tarım Geliştirme Merkezinin ve temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan Baysan Süt İşleme Fabrikasının, gelecek yıllar için çok önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin de üreticiyi destekleyen çalışmalarının önemini ifade eden Sarıbal, İzmir'de Halkın Bakkalı ile üretici ve tüketicinin buluşturulduğunu söyledi. CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın ise CHP'nin tarım politikalarına ilişkin sunum yaptı.

Soyer: "Bu bir hayal değil"

Açılışın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer karşıladı.

Başkan Soyer, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, CHP Lideri'ne İzmir'e has lezzetler ikram edildi. Zirveyi değerlendiren Başkan Soyer, "Tarıma bu kadar değer veriliyor olması, tarımın bu kadar öne çıkarılıyor olması çok anlamlı. Tarım konusu bizim için bu toplumun dengesini sağlayan bir mekanizma. Kırla kent arasındaki dengeyi sağlayan bir mekanizma. Bugün fahiş fiyattan şikayet edildiğinde, polisiye tedbirlerle durdurulabilecek bir şey mi? Yoksa bunun arkasında bir sistem sorunu mu var buna bakmak lazım. Sistem sorunu var. Plansız bir tarım ekonomisi söz konusu. Planlar sadece büyük tarım şirketlerinin ekmeğini büyütecek, onların karını artıracak şekilde tasarlanıyor. Dolayısıyla küçük üretici, gelecek sene ne ekeceğini bilmiyor. Ekerse kaçtan satacağını, maliyeti karşılayıp karşılamayacağını bilmiyor. Bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Tarımsal üretimimiz her gün daha aşağı gidiyor, dışa bağımlı sektör haline gelmeye başladık. Dışarıdan aldığımız ürünlerin miktarı da artıyor. Tarımın yeniden düzenlenmesi lazım. Onun için başka bir tarım mümkün diyoruz. Kuraklık ve yoksullukla mücadele aksları üzerinden küçük üreticiyi koruyacak, doğduğu yerde doymasını sağlayacak başka bir tarım. Bu bir hayal değil, rüya değil, ütopya hiç değil. Bu mümkün" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir'in standında projeler sunuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde tarımsal ve sosyal alanda yaptığı yatırımları, projeleri ve kente has ürünleri sunuyor. İklim değişikliği ve yoksullukla mücadelede yerel tohumların önemini anlatan temsili Nuh'un Gemisi maketinin yer aldığı stantta, tarımsal alanda yapılan projelerin filmi oynatılıyor. Çiftçilere yol arkadaşlığı yapacak ve İzmirli küçük üreticiyi tek çatı altında toplayacak BAYSAN A.Ş.'de zirvede yerini aldı. Zirvede İzmir'deki ilçe belediyeleri de yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zirvede 1 Ekim 11.00'de "Başka Bir Tarım Mümkün" konulu bir sunum yapacak. Başkan Soyer'in sunumu, İzmirTube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tarım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesinde - Son Dakika


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