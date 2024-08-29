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Sokak hayvanlarına sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunmak için Türkiye'ye örnek uygulamalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısırlaştırılan hayvan sayısı ile dikkat çekiyor. İzmir'de 2023 yılında 95 bin sahipsiz kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Polikliniklerin yanı sıra mobil araçlarla kentin dört bir yanında yerinde kısırlaştırma da yapan ekipler, ilçe belediyelerinin kısırlaştırma çalışmalarına da destek verdi.

Hayvan hakları konusunda öncü çalışmalara imza atan İzmir, kısırlaştırma rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre ve insan sağlığının korunması için kentte kısırlaştırma çalışmaları kesintisiz sürüyor. 2023 yılında 95 bin sahipsiz kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Işıkkent Köpek Bakımevi, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Seyrek Hayvan Hastanesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği ile Seferihisar İsmet Sungur Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra ilçe belediyelerin rehabilitasyon merkezleri ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 mobil aracı da başta kırsal bölgeler olmak üzere sokak sokak gezerek sahipsiz canları kısırlaştırıyor. Gönüllülerin de desteği ile yerinde kısırlaştırma hizmeti sunan ekipler, hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Kemalpaşa, Dikili, Ödemiş, Torbalı, Tire, Karabağlar ilçe belediyelerinin bakımevlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri giderek kısırlaştırma çalışmalarına destek veriyor. Büyükşehir, tüm bu çalışmaları ile topluma ve sahipsiz canlara konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye'de bir ilk

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine sokak hayvanlarına sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunmak üzere Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında bir ilke imza atarak Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nı kurdu. Mayıs ayında çalışmalarına başlayan daire başkanlığı İzmir'de yoğun bir kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyası, hayvan bakımevlerinin iyileştirilmesi, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için ilçe belediyeleriyle koordinasyona geçti.

Eylem planı hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bütüncül bir çalışma başlattı. Temel değeri "yaşam hakkı" olan ve "tek sağlık" anlayışını benimseyen "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı"nın çalışmalarına başlandı. İlçe belediyelerinin veteriner hekimleri, kentteki sivil toplum kuruluşları ile paydaş toplantıları yapıldı. Hazırlanacak 5 yıllık eylem planı kapsamında "Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız", "İzmir'de sokaklarda, sahipsiz veya sahipli ne kadar köpek bulunuyor" gibi sorulara yanıt aranacak. 5 yıllık eylem planı çerçevesinde, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek. Yasa ile belirlenmiş yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım, rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için program ve kampanyalar yürütülecek.

İzmir havyan haklarında öncü kent

İzmir'in hayvan haklarında öncü kent olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, "İzmir gönüllü yurttaşlarıyla el ele hayvan hakları ve halk sağlığı alanında öncü çalışmalar yürütmektedir. Hem hayvan barınağı sayısı hem kısırlaştırma rakamları ile İzmir, ülkenin en iyi kentleri arasındadır ve yüz akıdır. Ülke genelinde TBMM raporuna göre 322 hayvan bakımevi olduğu belirtilmektedir. 81 ilden sadece biri olan İzmir'de bakımevi sayısı 32'dir. TBMM raporuna göre Türkiye genelinde bakımevleri kapasitesi 105 bin olarak belirtilmiştir. İzmir'de bakımevi kapasitesi 8 bin 500'dür. Bu da yine Türkiye genelinin yüzde 8'idir. Bilimsel dayanağı olmaksızın İzmir'deki hayvan nüfusu Türkiye'de en yüksek oran olarak açıklanmaktadır. Bu da kısırlaştırma rakamlarında İzmir'in diğer illere oranla geride kaldığı gibi yanlış bir algı oluşturmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi Eylem Planı" ile en kısa sürede net rakamlar çıkacaktır. Eylem planı kapsamında kısırlaştırma, barınakların yerine bakımevlerinin sayısının çoğaltılması, iyileştirilmesi, yerinde bakım, sahiplendirme çalışmalarımız ivme kazanarak artacaktır. İzmir, sokakta yaşayan canların yanı sıra, toplum sağlığını korumak adına Türkiye'ye tek sağlık yaklaşımıyla örnek olmaya devam edecektir" diye konuştu. - İZMİR