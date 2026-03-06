İzmir'de 4 bin 200 ağaçlık 'İtfaiye Korusu' açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 4 bin 200 ağaçlık 'İtfaiye Korusu' açıldı

İzmir\'de 4 bin 200 ağaçlık \'İtfaiye Korusu\' açıldı
06.03.2026 14:27  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Alanı yanında kurulacak 'İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman'ın açılışında alana 4 bin 200 ağaç dikileceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Alanı yanında kurulacak 'İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman'ın açılışında alana 4 bin 200 ağaç dikileceğini açıkladı. Tugay, İzmir İtfaiyesi'nin geçen yıl 15 bin 800 yangına müdahale ettiğini ve yaklaşık 12 bin kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Alanı'nın yanındaki 8 bin metrekarelik alanda kurulacak 'İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman' uygulamasının açılışına katıldı. Tugay, İzmir itfaiyesinin geçtiğimiz yıl 15 bin 800 yangına müdahale ederek 12 bine yakın kurtarma işlemi yaptığını belirterek, alana 4 bin 200 ağaç dikileceğini söyledi.

"Ağaç varsa medeniyet vardır"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte yeşil alanların artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yapılacak en güzel işlerden birini yapmak için buradayız. Ağaç dikmek için buradayız. Buraya bugün 4 bin 200 ağaç dikeceğiz. Farklı ağaçlar olacak, farklı bitki türleri de olacak. Herhangi bir şehre gittiğiniz zaman ilk baktığımız şey burası yeşil bir yer mi, burada ağaç var mı, küçük ormanlar var mı olur. Eğer bir yerde orman çoksa, o insanlar medeni insanlardır. Ben medeniyim diyen şehir, ağaca ve doğaya sahip çıkacak. Biz insanlar tek başına yaşayan canlılar değiliz. Milyonlarca canlıyla birlikte yaşıyoruz. Doğayı bozarsak mutlu olamayız. Belediyeler bu yönde çalışmalar yapacak ama yetmez. Her yurttaşın da bu bilince sahip olması ve doğaya zarar vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ağaçlandırma benim için bir başarı kriteri"

Görev süresi boyunca ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Tugay, bunun kendisi için bir başarı ölçütü olduğunu belirterek, "Ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Ben ne kadar ağaç diktiğimize bakarım. Bu görev süremde başarı kriterlerimden biri budur. Kendime söz verdim. Ben doğaya, bitkiye ve ağaca düşkün bir insanım. O nedenle ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok ağaç dikeceğiz. Her bir ağaç bu şehrin oksijeni. Bizler dikeceğiz, yurttaşlarımız da bunları koruyacak" dedi.

"İtfaiyeciler bizim kahramanımız"

Konuşmasında İzmir İtfaiyesi çalışanlarına da teşekkür eden Tugay, oluşturulacak korunun itfaiyecilere ithaf edileceğini belirterek, "İtfaiyeci arkadaşlarımızın hepsi bizim için kahraman. İzmir'de 63 farklı istasyonda bin 500'den fazla itfaiyeci arkadaşımız görev yapıyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız var, onlar bizim için gurur kaynağı. Ne zaman yaptıkları işi izlesem ne kadar zor bir iş yaptıklarını görüyorum. Manevi olarak da itfaiyemizin onurlandırılması lazım. Bu alan itfaiyecilerimize ithaf edilmiş bir yer olacak ve İzmir İtfaiyesi Ormanı olarak isimlendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 15 bin 800 yangına müdahale edildi"

İtfaiye ekiplerinin geçen yıl yürüttüğü çalışmalara da değinen Tugay, "Geçen yıl sadece 15 bin 800 yangına müdahale ettiler. 12 bine yakın kurtarma işlemi yaptılar. Bu kadar büyük sayı onların gece gündüz çalışmasının sonucudur. Çok uzun yıllardır emek harcayanlar var, yeni başlayanlar var. Hepsine İzmir'e verdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.

"Liyakatli insanlar işe alınmalı"

Türkiye'nin köklü bir medeniyetin devamı olduğunu belirten Tugay, ülkeyi kötüleyen yaklaşımları doğru bulmadığını ifade ederek, "Biz binlerce yıllık medeniyetin devamı olan nesilleriz. Hep birlikte çok önemli bir kültürün devamıyız. En ufak bir sebeple ülkemizi karalamaya çalışanlar var. Ülkemiz kötü yönetiliyor olabilir ama gidip başka ülkelerde ayak işleri yapmak ve diz çökmek, onların bizi oyuncak gibi kullanmasına diz çökmek onursuzluktur. Ben bunu Türk milletine yakıştıramıyorum. Kendimize bakmalı ve neleri başarabileceğimizi yeniden görmeliyiz. Önce kendi neslimize sahip çıkmayı öğreneceğiz. Bu ülkeye iyi şeyler yapmak için yarışacağız" ifadelerini kullandı.

Açılışta kendisine CV veren vatandaşlara da değinen Tugay, işe alımların liyakat esasına göre yapıldığını belirterek, "Alana girerken birkaç kişi CV verdi ve 'işe alın' dedi. Cemil Tugay olarak ben işe almıyorum. İhtiyaç olduğunda belirlenir, başvuranlar arasından liyakatli seçim yapılır. Komisyonda seçim yapılıyor. Biz düzgün bir ülke olmak istiyor muyuz? O işi hak etmiş liyakatli insanları alacağız ve haklarını ödeyeceğiz. Benim ricamdır, bu ülkeye böyle sahip çıkın. Popülist yaklaşımlarla sahip çıkılmaz, uygulamada da adil olmanız lazım. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz, eksiğimiz varsa düzeltmek için gayret ediyoruz. Ancak bu ülkenin kaynakları, madeni ve sanayisi ile herkesin karnını doyuracak kapasiteye sahip. Bakmayın fabrikaları kapattılar. Kötü yönettikleri için kriz var, doğrudur ama bunların hepsi düzelir. Yeter ki ülkesine saygısı olan insanlar tarafından yönetilsin. Bu göreve kim gelirse sadece bunları düşünmesi ve sonuna kadar çalışması gerekiyor. Çalışmadan ülke düzelmez. Herkesi çalışmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, İtfaiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 4 bin 200 ağaçlık 'İtfaiye Korusu' açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:53:20. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 4 bin 200 ağaçlık 'İtfaiye Korusu' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.