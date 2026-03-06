İzmir\'de 4 bin 200 ağaçlık \'İtfaiye Korusu\' açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Alanı yanında kurulacak 'İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman'ın açılışında alana 4 bin 200 ağaç dikileceğini açıkladı. Tugay, İzmir İtfaiyesi'nin geçen yıl 15 bin 800 yangına müdahale ettiğini ve yaklaşık 12 bin kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ağaç varsa medeniyet vardır"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte yeşil alanların artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yapılacak en güzel işlerden birini yapmak için buradayız. Ağaç dikmek için buradayız. Buraya bugün 4 bin 200 ağaç dikeceğiz. Farklı ağaçlar olacak, farklı bitki türleri de olacak. Herhangi bir şehre gittiğiniz zaman ilk baktığımız şey burası yeşil bir yer mi, burada ağaç var mı, küçük ormanlar var mı olur. Eğer bir yerde orman çoksa, o insanlar medeni insanlardır. Ben medeniyim diyen şehir, ağaca ve doğaya sahip çıkacak. Biz insanlar tek başına yaşayan canlılar değiliz. Milyonlarca canlıyla birlikte yaşıyoruz. Doğayı bozarsak mutlu olamayız. Belediyeler bu yönde çalışmalar yapacak ama yetmez. Her yurttaşın da bu bilince sahip olması ve doğaya zarar vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ağaçlandırma benim için bir başarı kriteri"

Görev süresi boyunca ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Tugay, bunun kendisi için bir başarı ölçütü olduğunu belirterek, "Ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Ben ne kadar ağaç diktiğimize bakarım. Bu görev süremde başarı kriterlerimden biri budur. Kendime söz verdim. Ben doğaya, bitkiye ve ağaca düşkün bir insanım. O nedenle ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok ağaç dikeceğiz. Her bir ağaç bu şehrin oksijeni. Bizler dikeceğiz, yurttaşlarımız da bunları koruyacak" dedi.

"İtfaiyeciler bizim kahramanımız"

Konuşmasında İzmir İtfaiyesi çalışanlarına da teşekkür eden Tugay, oluşturulacak korunun itfaiyecilere ithaf edileceğini belirterek, "İtfaiyeci arkadaşlarımızın hepsi bizim için kahraman. İzmir'de 63 farklı istasyonda bin 500'den fazla itfaiyeci arkadaşımız görev yapıyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız var, onlar bizim için gurur kaynağı. Ne zaman yaptıkları işi izlesem ne kadar zor bir iş yaptıklarını görüyorum. Manevi olarak da itfaiyemizin onurlandırılması lazım. Bu alan itfaiyecilerimize ithaf edilmiş bir yer olacak ve İzmir İtfaiyesi Ormanı olarak isimlendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 15 bin 800 yangına müdahale edildi"

İtfaiye ekiplerinin geçen yıl yürüttüğü çalışmalara da değinen Tugay, "Geçen yıl sadece 15 bin 800 yangına müdahale ettiler. 12 bine yakın kurtarma işlemi yaptılar. Bu kadar büyük sayı onların gece gündüz çalışmasının sonucudur. Çok uzun yıllardır emek harcayanlar var, yeni başlayanlar var. Hepsine İzmir'e verdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.

"Liyakatli insanlar işe alınmalı"

Türkiye'nin köklü bir medeniyetin devamı olduğunu belirten Tugay, ülkeyi kötüleyen yaklaşımları doğru bulmadığını ifade ederek, "Biz binlerce yıllık medeniyetin devamı olan nesilleriz. Hep birlikte çok önemli bir kültürün devamıyız. En ufak bir sebeple ülkemizi karalamaya çalışanlar var. Ülkemiz kötü yönetiliyor olabilir ama gidip başka ülkelerde ayak işleri yapmak ve diz çökmek, onların bizi oyuncak gibi kullanmasına diz çökmek onursuzluktur. Ben bunu Türk milletine yakıştıramıyorum. Kendimize bakmalı ve neleri başarabileceğimizi yeniden görmeliyiz. Önce kendi neslimize sahip çıkmayı öğreneceğiz. Bu ülkeye iyi şeyler yapmak için yarışacağız" ifadelerini kullandı.

Açılışta kendisine CV veren vatandaşlara da değinen Tugay, işe alımların liyakat esasına göre yapıldığını belirterek, "Alana girerken birkaç kişi CV verdi ve 'işe alın' dedi. Cemil Tugay olarak ben işe almıyorum. İhtiyaç olduğunda belirlenir, başvuranlar arasından liyakatli seçim yapılır. Komisyonda seçim yapılıyor. Biz düzgün bir ülke olmak istiyor muyuz? O işi hak etmiş liyakatli insanları alacağız ve haklarını ödeyeceğiz. Benim ricamdır, bu ülkeye böyle sahip çıkın. Popülist yaklaşımlarla sahip çıkılmaz, uygulamada da adil olmanız lazım. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz, eksiğimiz varsa düzeltmek için gayret ediyoruz. Ancak bu ülkenin kaynakları, madeni ve sanayisi ile herkesin karnını doyuracak kapasiteye sahip. Bakmayın fabrikaları kapattılar. Kötü yönettikleri için kriz var, doğrudur ama bunların hepsi düzelir. Yeter ki ülkesine saygısı olan insanlar tarafından yönetilsin. Bu göreve kim gelirse sadece bunları düşünmesi ve sonuna kadar çalışması gerekiyor. Çalışmadan ülke düzelmez. Herkesi çalışmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR