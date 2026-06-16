İzmir Büyükşehir'den TİS açıklaması: "Sendika 130 bin liraya hayır dedi"

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA A.Ş., İZSU A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 4 bin işçiyi kapsayan 2026-2028 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler eylem başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi en yükseği 130 bin 850 TL'yi bulan maaş tekliflerinin ve sundukları diğer şartların sendika tarafından reddedildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi'ne üye işçiler, bugün TİS görüşmelerinin tıkanması ve olumsuz sonuçlanması nedeniyle eylem kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden detaylı açıklama: "Talepleri haklı bulmuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaparak TİS görüşmelerindeki anlaşmazlığın nedenlerini maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 4 bin işçiyi kapsayan süreçte sendikanın 'daha iyi şartlarda sözleşme yapma' hedefini saygıyla karşıladıklarını belirten belediye yönetimi, Belediye-İş Sendikası'nın uzlaşmama kararını haklı bulmadıklarını vurgulayarak şu detayları paylaştı:

"Belediyemiz ve kuruluşlarımız İZSU, İZULAŞ, İZDOĞA bünyesinde çalışan yaklaşık 4 bin işçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamamıştır. Sendikalarımızın üyeleri yararına daha iyi şartlarda sözleşme yapma hedefini saygıyla karşılamakla birlikte, Belediye-İş Sendikası'nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını haklı bulmuyoruz:

a) Halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağındaki "İşe Devam Primi" ve "Sağlık Raporu Almama Primi" talepleri kabul edilebilir değildir. Önceki toplu iş sözleşmesinde yer alan ve şimdi sendikanın taslağında biraz daha genişletilmek istenen düzenlemeye göre; bir yıllık süre içinde hastalık istirahat raporu almayan işçi için yıllık 14 yevmiye tutarında sağlık raporu almama teşvik pirimi ve fiilen ayda 20 gün ve üzeri çalışanlara "ücretin yüzde 10 - yüzde 13 nispetinde işe devam teşvik primi" talep edilmektedir. Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik pirimi talep edilmesi ve hasta olmaları, istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi Belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. Önceki dönem toplu sözleşmelerinde benzer maddelerin bulunması, bu haksız/dayanaksız ve işçi/hasta haklarına aykırı taleplerin kabulü için gerekçe olamaz.

b) Belediyemiz kuruluş ve iştiraklerinde haftada 7 gün, çoğu işletmelerimizde günde 24 saat hizmet verilmektedir. Hafta tatili, İş Kanunu'na göre 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat ücretli dinlenme hakkı olarak düzenlenmiştir; halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında pazar günü, "hafta tatili" olarak kabul edilmektedir. Bu durumda pazar günleri çalışmasına ilave iki yahut üç yevmiye fazla ödenmektedir. 2025 senesinde pazar çalışması ek ücret maliyeti 850 milyon lira tahakkuk etmiştir. 7 gün hizmet esaslı işletmeler için bu durum uygulanabilir ve sürdürülebilir değildir.

c) Fazla mesai çalışmasının "yerleşik uygulama" olarak kabul edilmesi de isabetli değildir. Belediyemiz iştiraklerinin 2025 yılı fazla mesai maliyeti 3,9 milyar lira, 2026 yılını ilk 5 ayı için 2,2 milyar lira tahakkuk etmiştir. İhtiyaç duyulan birimlerde vardiya usulü çalışmaya geçmek gerekmektedir. Halihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında yüzde 25 vardiya zammı talep edilmektedir. Vardiya uygulamasına dahil olacak çalışanlarımıza ücretine ilave olarak yüzde 25 ücret zammı talep edilmektedir. Bu, yanlış bir uygulamadır, sürdürülebilir değildir ve 24 saat hizmet esası işletmeler için uygulanabilir değildir.

d) Çalışanlarımızın mevcut yevmiyelerine enflasyon nispetinde zam yapılması belediyemizce kabul edilmiştir. Buna göre 1 Mart 2026 yürürlük tarihinden itibaren yıllık istihkaka göre aylık/giydirilmiş ücretler; İzdoğa'da en düşük 98 bi 500 TL, en yüksek 112 bin 500 TL, İzulaş'ta en düşük 95 bin 700 TL, en yüksek 113 bi 500 TL, İZSU'da en düşük 119 bin 500 TL, en yüksek 130 bin 850 TL hesap edilmektedir. " - İZMİR