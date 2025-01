İzmir\'de Balıkesir rüzgârı esti

Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Balıkesirliler Derneği'nin düzenlediği "Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi" etkinliğine katıldı. İzmir'de yaşayıp da gönlü Balıkesir'de atan hemşehrilerinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Akın, "Kuvayi Milliye geleneğinin bir devamı olarak Balıkesir Takımı'nı inşa ediyoruz. Hepiniz bu takımın birer paydaşısınız" dedi.

İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliği düzenledi. Gerçekleşen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uzun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından gecenin anısına İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hediye takdim edildi. Programda yöresel oyunlar ve türkülerle iki şehrin ortak kültürü tanıtıldı.

"Evladınız olmaktan gurur duyuyorum"

İzmir Balıkesirliler Derneği'nin bir evladı olmaktan daima onur ve gurur duyduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Benim gerçekten yürekten sevdiğim, İzmir'de yaşayan gönlü Balıkesir'de atan ailem, hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Her zaman yanınızda oldum, bundan da daima onur, gurur duydum. Derneklerimizin içinde gerçekten büyük fark oluşturan, mücadele eden hem Erkan kardeşimiz hem de yönetimi. Uzun yıllardır çok büyük mücadele verdiler. Her sıkıntıda, sorunda hemşehrilerinin yanında oldular. Yetmedi İzmir'de bir sıkıntı oldu. Her beraber, birlik ve beraberlik içinde çözdüler. Neden? Çünkü bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Yani biz milli birliğe ve beraberliğe inanan, ayrımcılığa dur diyen insanlarız. Onun için ben size hem hoşgeldiniz diyorum hem de sizin evladınız olduğunuz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir ve izmir kopmaz bağlarla bağlı"

Balıkesir ve İzmir arasında koparılamaz bağlar olduğuna vurgu yapan Akın, "İzmir ile Balıkesir'in tarihi ve kültürel açıdan kopartılamaz bağları var. Yemeklerimiz, müziğimiz, halk oyunlarımız, iklimimiz, tarım ürünlerimiz birbirinden ayrıştırılamayacak kadar benziyor. En önemlisi hem İzmir hem de Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin kalesidir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildikten hemen bir gün sonra, Balıkesirliler Okuma Yurdu'nda, ardından da Alacamescit'te bir araya geldi ve işgale karşı örgütlendi. Balıkesir'de başlayan Kuvayı Milliye hareketi, Kuvayi Milliyeci Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuca ulaştı Bizi vatan mücadelemiz de birleştirmişti" dedi.

"Kimseyi ayırmıyoruz"

İzmir Balıkesirliler Derneği'nin Balıkesir ile ilgili her sıkıntıda yardıma koştuğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İzmir Balıkesirliler Derneği'miz hakikaten hem İzmir Depreminde hem de pandemide çok büyük çalışmalar yaptı. Balıkesir'imizin ilçelerinde de bir sorun, sıkıntı olduğu için yardıma koşan İzmir Balıkesirliler Derneği'ni gördük. Yıllardır hep bir isteğim vardı. Saygıdeğer Milletvekili arkadaşımın yanında da söylemek istiyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ve sizlerin yanında olduğum için tüm desteklerinizden dolayı saygıyla önünüzde eğiliyorum. Asla ve asla partizanlık yapmıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Kuvayi Milliye'nin başşehrinde AK Partili kardeşlerim de MHP'li kardeşlerim de İYİ Parti'li kardeşlerimde birlik ve beraberlik içindeyiz ve bunu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Bu anlayışla, bu duyguyla hareket ediyoruz" dedi.

"hepimiz birlik içinde çalışıyoruz"

Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Akın, "Balıkesir'imizde öncelikli olarak planlamayı hedefledik. Bazı değişimleri, dönüşümleri hayata geçirdik. Balıkesir'imizin konumu çok önemli. Zengin kaynakları inanılmaz derecede yüksek. Tarımı, hayvancılığı, sosyal ve kültürel alanlarıyla, sanayisiyle dışarıya dönük, yaşanılabilir bir çekim merkezi olduğunun, olması gerektiğinin farkındayız. Burada 20 belediye başkanımız var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepimiz birlik içinde çalışıyoruz" dedi.

"Balıkesir takımı'nın bir parçasısınız"

Balıkesir Takımı'nın önemli bir parçasının da İzmir Balıkesirliler Derneği olduğunu söyleyen Akın, "İzmir Balıkesirliler Derneği'miz güçlü ve dinamik bir dernek. Bu gücünü artıracağız, daha çok destekleyeceğiz. ve hep beraber büyüteceğiz. Sizler 'Balıkesir Takımı'nın bir parçasısınız. Hem de büyük bir parçası. Balıkesir Takımı'nın önemli bir paydaşısınız. Peki, nedir Balıkesir Takımı? Balıkesir Takımı Kuvayı Milliye geleneğinin bir devamıdır hemşehrilerim. Atalarımızın 100 yıl önce sadece vatanın menfaati için tarafsız, çıkarsız bir şekilde oluşturduğu örgütlü mücadelenin bugünkü yansımasıdır. Balıkesir Takımı, Balıkesir'de ve dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin aidiyet duygusunu pekiştirecek ve Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak birliğin adıdır. Bugün, Balıkesir'de ve Balıkesir dışında yaşayan Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak Balıkesir için daha çok çalışmamız lazım. Çok daha fazla sizlerin desteklerine, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - BALIKESİR