İzmir'de Balıkesir rüzgârı esti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Balıkesir rüzgârı esti

İzmir\'de Balıkesir rüzgârı esti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Balıkesirliler Derneği'nin düzenlediği "Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi" etkinliğine katıldı.

19.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Balıkesirliler Derneği'nin düzenlediği "Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi" etkinliğine katıldı. İzmir'de yaşayıp da gönlü Balıkesir'de atan hemşehrilerinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Akın, "Kuvayi Milliye geleneğinin bir devamı olarak Balıkesir Takımı'nı inşa ediyoruz. Hepiniz bu takımın birer paydaşısınız" dedi.

İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi etkinliği düzenledi. Gerçekleşen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uzun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından gecenin anısına İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hediye takdim edildi. Programda yöresel oyunlar ve türkülerle iki şehrin ortak kültürü tanıtıldı.

"Evladınız olmaktan gurur duyuyorum"

İzmir Balıkesirliler Derneği'nin bir evladı olmaktan daima onur ve gurur duyduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Benim gerçekten yürekten sevdiğim, İzmir'de yaşayan gönlü Balıkesir'de atan ailem, hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Her zaman yanınızda oldum, bundan da daima onur, gurur duydum. Derneklerimizin içinde gerçekten büyük fark oluşturan, mücadele eden hem Erkan kardeşimiz hem de yönetimi. Uzun yıllardır çok büyük mücadele verdiler. Her sıkıntıda, sorunda hemşehrilerinin yanında oldular. Yetmedi İzmir'de bir sıkıntı oldu. Her beraber, birlik ve beraberlik içinde çözdüler. Neden? Çünkü bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Yani biz milli birliğe ve beraberliğe inanan, ayrımcılığa dur diyen insanlarız. Onun için ben size hem hoşgeldiniz diyorum hem de sizin evladınız olduğunuz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir ve izmir kopmaz bağlarla bağlı"

Balıkesir ve İzmir arasında koparılamaz bağlar olduğuna vurgu yapan Akın, "İzmir ile Balıkesir'in tarihi ve kültürel açıdan kopartılamaz bağları var. Yemeklerimiz, müziğimiz, halk oyunlarımız, iklimimiz, tarım ürünlerimiz birbirinden ayrıştırılamayacak kadar benziyor. En önemlisi hem İzmir hem de Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin kalesidir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildikten hemen bir gün sonra, Balıkesirliler Okuma Yurdu'nda, ardından da Alacamescit'te bir araya geldi ve işgale karşı örgütlendi. Balıkesir'de başlayan Kuvayı Milliye hareketi, Kuvayi Milliyeci Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuca ulaştı Bizi vatan mücadelemiz de birleştirmişti" dedi.

"Kimseyi ayırmıyoruz"

İzmir Balıkesirliler Derneği'nin Balıkesir ile ilgili her sıkıntıda yardıma koştuğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İzmir Balıkesirliler Derneği'miz hakikaten hem İzmir Depreminde hem de pandemide çok büyük çalışmalar yaptı. Balıkesir'imizin ilçelerinde de bir sorun, sıkıntı olduğu için yardıma koşan İzmir Balıkesirliler Derneği'ni gördük. Yıllardır hep bir isteğim vardı. Saygıdeğer Milletvekili arkadaşımın yanında da söylemek istiyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ve sizlerin yanında olduğum için tüm desteklerinizden dolayı saygıyla önünüzde eğiliyorum. Asla ve asla partizanlık yapmıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Kuvayi Milliye'nin başşehrinde AK Partili kardeşlerim de MHP'li kardeşlerim de İYİ Parti'li kardeşlerimde birlik ve beraberlik içindeyiz ve bunu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Bu anlayışla, bu duyguyla hareket ediyoruz" dedi.

"hepimiz birlik içinde çalışıyoruz"

Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Akın, "Balıkesir'imizde öncelikli olarak planlamayı hedefledik. Bazı değişimleri, dönüşümleri hayata geçirdik. Balıkesir'imizin konumu çok önemli. Zengin kaynakları inanılmaz derecede yüksek. Tarımı, hayvancılığı, sosyal ve kültürel alanlarıyla, sanayisiyle dışarıya dönük, yaşanılabilir bir çekim merkezi olduğunun, olması gerektiğinin farkındayız. Burada 20 belediye başkanımız var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepimiz birlik içinde çalışıyoruz" dedi.

"Balıkesir takımı'nın bir parçasısınız"

Balıkesir Takımı'nın önemli bir parçasının da İzmir Balıkesirliler Derneği olduğunu söyleyen Akın, "İzmir Balıkesirliler Derneği'miz güçlü ve dinamik bir dernek. Bu gücünü artıracağız, daha çok destekleyeceğiz. ve hep beraber büyüteceğiz. Sizler 'Balıkesir Takımı'nın bir parçasısınız. Hem de büyük bir parçası. Balıkesir Takımı'nın önemli bir paydaşısınız. Peki, nedir Balıkesir Takımı? Balıkesir Takımı Kuvayı Milliye geleneğinin bir devamıdır hemşehrilerim. Atalarımızın 100 yıl önce sadece vatanın menfaati için tarafsız, çıkarsız bir şekilde oluşturduğu örgütlü mücadelenin bugünkü yansımasıdır. Balıkesir Takımı, Balıkesir'de ve dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin aidiyet duygusunu pekiştirecek ve Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak birliğin adıdır. Bugün, Balıkesir'de ve Balıkesir dışında yaşayan Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak Balıkesir için daha çok çalışmamız lazım. Çok daha fazla sizlerin desteklerine, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Akın, Politika, Kültür, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Balıkesir rüzgârı esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 16:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Balıkesir rüzgârı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.