(İZMİR) - İzmir'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kimlik sorgusu sonucunda hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika › Yerel › İzmir'de Cinsel İstismar Suçlusuna Yakalama - Son Dakika
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