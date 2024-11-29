İzmir'de Deniz Kirliliği İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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İzmir'de Deniz Kirliliği İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında deniz yüzeyinde görülen siyah yağ tabakasının temizlenmesi için acil müdahaleye başladı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirliliğin kaynağı hakkında yetkili kurumlarla iletişim kurduklarını belirtti.

29.11.2024 19:43  Güncelleme: 19:46
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında sabah saatlerinde yoğun yakıt kokusu ile birlikte deniz yüzeyinde görülen siyah renkli yağ tabakasının temizlenmesi ve kirliliğin yayılmaması için müdahale başlattı. Kirliliğin kaynağının tespiti ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı yetkililerine de bilgi verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Söz konusu arıtma tesisleri olduğunda en ufak söylentiyi ihbar kabul edip İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumlarına ceza yazmaya koşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, lütfen bu ihanetin de gereğini yapsın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Karadan Müdahale Ekibi sabah erken saatlerde yaptığı denetimlerde Karşıyaka Vapur İskelesi bölgesinde çok yoğun bir yakıt kokusu ile birlikte, deniz yüzeyinde siyah renkli yağ tabakası tespit etti. Acil olarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler öncelikle, tehlikeli maddeleri absorbe edici özelliği olan yüzer bariyerler ile kirliliğin olduğu alanı çevreledi ve daha fazla alana yayılmasını önledi. Ardından absorbe edici özelliği olan örtü şeklindeki pedler ile kirliliğin deniz yüzeyinden alınması sağlandı. Kirliliğe sebep olan durumun, petrol kaynaklı atık olduğu tespit edildi. Kirlilik kaynağının tespiti ve denetimi için, yetki ve sorumluluk sahibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı yetkililerine bilgi verildi.

"Bakanlık yetkililerine bunu anlatmaya çalıştık"

Yaşanan durum hakkında değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay şunları ifade etti:

"Sürecin en başından beri anlatmaya çalıştığımız durumun bu kez somut ve üzücü bir örneğine tanık olduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik eylem planını 'şerh' koyarak imzalarken de bunu anlatmaya çalıştık. İzmir Körfezi'nin temizlenmesi konusunda tüm sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine yıkıp, bakanlık ve merkezi idare kurumlarının görevlerini yok sayan bir anlayışla körfezi temizleyemeyiz. Söz konusu arıtma tesisleri olduğunda en ufak söylentiyi ihbar kabul edip İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumlarına ceza yazmaya koşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, lütfen bu ihanetin de gereğini yapsın. Liman, tersane, sanayi kuruluşları gibi kirleticilere karşı önlem alınmadığı sürece bizim tek taraflı çabalarımız boşa gitmeye mahkumdur."

İzmir\'de Deniz Kirliliği İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Deniz Kirliliği İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Deniz Kirliliği İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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