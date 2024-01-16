İzmir\'de dere yatağı doldurulunca site göle döndü

OBEN ULU

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Bayatlı bölgesinde bulunan dere yatağı karayolları tarafından doldurulunca yağan şiddetli yağmur nedeniyle 700 hanelik site ve çevresi göle döndü.

Bayatlı Sitesi önünde bulunan dere yatağı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası yağmur ve sel baskınlarına karşı kısa bir süre önce ıslah ederek temizlendi. Ancak ıslah edilen dere site yönetimi ve site sakinlerinin itirazlarına rağmen Karayolları Müdürlüğü tarafından bölgeye kavşak yapmak için dolduruldu. Bugün yağan şiddetli yağmur sonrası yaşanan sel baskını sonrası evlerin etrafında göletler oluşturken site yönetimi ise duruma isyan etti.

Bayatlı Site Başkanı Hasan Çinçin, "Burada yapılacak olan kavşak yüzünden, bundan bir ay önce dere yatağını doldurdular. O zaman Karayolları yetkililerine ve yüklenici firmaya 3 site başkanı ve sakinleri olarak itiraz ettik. 'Dere yatağını kapatmayın' dedik. Halbuki İzmir Büyükşehir Belediyesi burayı yağmur taşkınlarına karşın ıslah ediyordu. Ben 20 yıldır buradayım, böyle bir şey görmedim. Hangi akla hizmet ediliyor anlamış değilim. Bu yağmur suyu nereye gidecek? Böyle bir proje akla, mantığa, bilime uygun değil. Biz yıllardır ne yağmurlar gördük böyle bir olay yaşamadık. Binalarımız zarar gördü" dedi.