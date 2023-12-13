İzmir\'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 30. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın ödülleri 14 Aralık'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (ASSM) düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı ödül töreninde finale kalan 10 eser dinlenecek ve sahiplerine ödülleri verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, Türkiye Bilişim Derneği, HALICI Bilgi İşlem işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet'in 100'üncü yılı temalı 30. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kazananları 14 Aralık Perşembe saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde televizyon yapımcısı ve yönetmen İzzet Öz'ün sunumuyla finale kalan 10 eser dinlenecek ve 10 eserin sahibine ödülleri verilecek.

FİNALİSTLER HALK OYLAMASINA SUNULDU

44 eserin başvurduğu yarışmada teknik jüri, ön elemeyi yaparak 20 eser seçti. Yarışma jürisi, 20 eserden 10'unu seçerek, finale kalanları belirledi. Finalistler Beste Yarışması Youtube kanalı üzerinden halk oylamasına sunuldu.

İzmir'de yapılacak finale katılmaya hak kazanan yarışmacılar ve eserleri ise şöyle:

Ali Çağan Gündüz – "Kutlu Mücadele"

Alper Demiray – "Varoluş Hikayesi"

Arif Tunç Konak – "1923"

Ayhan Tekin – "1918 den 23 e"

Ezgi Ozan Avcı – "Umut"

Furkan Kaya – "Atatürk Yaşıyor"

Göksel Çetin – "O'nun İzinde"

İlker Akman – "Altun"

Ozan Erkal – "Bir ve Sonsuz"

Selim Aysan – "Yakamoz"

JÜRİDE KİMLER VAR?

Yarışmanın jürisi Garo Mafyan başkanlığında Rahmi Aktepe, Yavuz Durak, Artun Ertürk, Özge Fışkın, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, İzzet Öz, Hakan Özer, Borga Parlar ve Emrehan Halıcı'dan, teknik jüri ise Bülent Bıyıkoğlu, Dr. Ufuk Önen ve Dr. Murat Yücel'den oluşuyor.

TOPLAM ÖDÜL 100 BİN LİRA

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmada yarışmacılar bestelerini oluştururken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ve hedeflerinden esinlendi. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmada birinciye 25.000 TL., ikinciye 20.000 TL., üçüncüye 15.000 TL., dördüncüye 8.000 TL., beşinciye 7.000 TL., altıncıdan onuncuya kadar olanlara 5.000'er TL. olmak üzere toplam 100.000 TL. ödül verilecek.