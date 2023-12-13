 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 30. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın ödülleri 14 Aralık'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. Yarışmada finale kalan 10 eser dinlenecek ve sahiplerine ödülleri verilecek.

İzmir\'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak
13.12.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:30
Abone Ol

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 30. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın ödülleri 14 Aralık'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (ASSM) düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı ödül töreninde finale kalan 10 eser dinlenecek ve sahiplerine ödülleri verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, Türkiye Bilişim Derneği, HALICI Bilgi İşlem işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet'in 100'üncü yılı temalı 30. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kazananları 14 Aralık Perşembe saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde televizyon yapımcısı ve yönetmen İzzet Öz'ün sunumuyla finale kalan 10 eser dinlenecek ve 10 eserin sahibine ödülleri verilecek.

FİNALİSTLER HALK OYLAMASINA SUNULDU

44 eserin başvurduğu yarışmada teknik jüri, ön elemeyi yaparak 20 eser seçti. Yarışma jürisi, 20 eserden 10'unu seçerek, finale kalanları belirledi. Finalistler Beste Yarışması Youtube kanalı üzerinden halk oylamasına sunuldu.

İzmir'de yapılacak finale katılmaya hak kazanan yarışmacılar ve eserleri ise şöyle:

Ali Çağan Gündüz – "Kutlu Mücadele"

Alper Demiray – "Varoluş Hikayesi"

Arif Tunç Konak – "1923"

Ayhan Tekin – "1918 den 23 e"

Ezgi Ozan Avcı – "Umut"

Furkan Kaya – "Atatürk Yaşıyor"

Göksel Çetin – "O'nun İzinde"

İlker Akman – "Altun"

Ozan Erkal – "Bir ve Sonsuz"

Selim Aysan – "Yakamoz"

JÜRİDE KİMLER VAR?

Yarışmanın jürisi Garo Mafyan başkanlığında Rahmi Aktepe, Yavuz Durak, Artun Ertürk, Özge Fışkın, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, İzzet Öz, Hakan Özer, Borga Parlar ve Emrehan Halıcı'dan, teknik jüri ise Bülent Bıyıkoğlu, Dr. Ufuk Önen ve Dr. Murat Yücel'den oluşuyor.

TOPLAM ÖDÜL 100 BİN LİRA

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmada yarışmacılar bestelerini oluştururken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ve hedeflerinden esinlendi. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmada birinciye 25.000 TL., ikinciye 20.000 TL., üçüncüye 15.000 TL., dördüncüye 8.000 TL., beşinciye 7.000 TL., altıncıdan onuncuya kadar olanlara 5.000'er TL. olmak üzere toplam 100.000 TL. ödül verilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak - Son Dakika


18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen beste yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement