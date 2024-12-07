İzmir'de Emekliler İktidarı Protesto Etti

Yerel

(İZMİR)- İzmir'de emekliler yaşam koşulları nedeniyle iktidarı protesto etti. Yapılan açıklamada, "Yönetemedikleri krizin, toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz. İktidar değişmelidir. 16 milyon emekli başta olmak üzere kandırılan halkın büyük bir kesiminin oylarıyla yetki sahibi olan, kendi zenginini yaratıp palazlandıran ve emekçiyi, emekliyi düşünmeyen bu iktidarın hemen seçimle iktidardan gitmesi sağlanmalıdır" denildi.

Birleşik Emekliler Sendikası öncülüğünde bir araya gelen emekliler Konak Meydanı'nda toplanarak, iktidara tepki gösterdi. "Sefalete teslim olmayacağız" yazılı pankart açan emekliler açıklama yaptı.

Emekliler adına Birleşik Emekliler Sendikası Üyesi Muazzez Özacar, tarafından okunan basın açıklamasında, "Emekliler yılı bitiyor. Yirmi üç gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek. 'Biraz sabır bir yıl sonra düze çıkacağız' diyorlardı şimdi ise 'Ekonomideki şok döneminin birinci yılını bitirdik. Ancak, Geride iki yıl daha var' diyorlar. Yani bizlerin, çalışanın, emeklinin iki yıl daha bedel ödeyeceğini söylüyorlar. Bize tasarruf edin diyorlar. Kendileri bir yılda 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar" denildi.

"IMF'nin direktiflerine bağlı kalacaklarını itiraf etmekteler"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay raporuna göre saray dakikada 37 bin lira harcıyor. İnsanca yaşamak için gereken ve var olan maddi imkanları nüfusumuzun onda dokuzuna değil, faizciye, tefeciye verecekleri bir program yapıyor, bütçeyi böyle hazırlıyorlar. Dün çay simit hesabı yaparak 'Benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır' diyenler, kalkınma planında yaşlıların sosyal dışlanmalarına karşı önlem almaktan bahsederken, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular. 'Emekliye zam verirsek bütçe kaldırmaz' diyerek IMF'nin direktiflerine bağlı kalacaklarını itiraf etmekteler. Çünkü uluslararası finans kuruluşları borç vermek için, emekçilere ve emeklilere düşük zam verilmesini şart koşmaktalar.

"Yönetemedikleri krizin toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz"

Bir yanda, emekliye verilecek zammı bütçenin kaldıramayacağını söyleyen iktidar, diğer yanda müteahhitlere, faizcilere, tefecilere araç garantisi, hasta garantisi, yolcu garantisi veriyor. Onların vergi borçlarını siliyor. Bütçeyi ona göre hazırlıyor. Hazırladıkları bütçede ne eğitime ne sağlığa ne emekçiye ne de emekliye yer vermiyor. Kaynakları adil dağıtmıyor. Sürekli mazeret üretiyorlar. Kaynak yok değil, var. Ancak öncelik müteahhitler, bankalar, tefeciler ve yandaşların. Yaşadığımız sorunun nedeni budur. Bu düşüncede olanların yani bu sorunu yaratanların çözüm bulmaları ve uygulamaları mümkün değildir. Bizler artık mazeret ve bahane dinlemek istemiyoruz. Çalışanlar ve emekliler lehine uygulanacak çözümler istiyoruz. Yönetemedikleri krizin, toplumsal sorunun faturasını ödemek istemiyoruz. İktidar değişmelidir. On altı milyon emekli başta olmak üzere kandırılan halkın büyük bir kesiminin oylarıyla yetki sahibi olan, kendi zenginini yaratıp palazlandıran ve emekçiyi, emekliyi düşünmeyen bu iktidarın hemen seçimle iktidardan gitmesi sağlanmalıdır. 2025 yılı için hazırlanan bütçede verilmesi düşünülmeyen ama seçim yaklaşınca bağış yapar gibi, sanki kendi cebinden veriyormuş gibi yaptıkları hazine yardımlarını veya seyyanen zamları istemiyoruz."

Emeklilerin talepleri sayıldı

Açıklamada emeklilerin talepleri ise şu şekilde sıralandı:

"En düşük emekli maaşı, yaşamak için gerekli taban ücret olan asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmeli. 2008 yılından bu yana her yıl azaltılan aylık bağlama oranının yeniden yüzde 70'lere çıkartılmalı. Dini bayramlarda verilen yardımların ikramiye olarak asgari ücret seviyesinde ödenmesini ve Cumhuriyet Bayramının dahil edilerek kalıcı hale dönüştürülmeli. Hak sahibi dul ve yetim aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emeklilerden alınan ve bütçede 2 liradan 20 liraya çıkartılmak istenen sağlıkta katkı payının tümden kaldırılmasını istiyoruz."