İzmir'de Fuhuş Çetesi Operasyonu

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(İZMİR)- İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova'da faaliyet gösteren masaj salonlarında tehdit ve şantajla kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt lideri C.E. ile birlikte 9 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İzmir'de, masaj salonlarında tehdit ve şantaj yoluyla kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bornova ilçesindeki masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, örgütün liderliğini C.E.'nin yaptığı belirlenen 9 şüpheliye yönelik 4 Şubat 2025'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına karıştığı tespit edilen tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler, suçtan elde edilen yüklü miktarda para ve örgüte ait notların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise 7 Şubat 2025'te adliyeye sevk edildi. Mahkeme, örgüt lideri C.E'nin de aralarında bulunduğu F.B.A, M.G, F.A, Z.T, C.Y ve Y.A'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.