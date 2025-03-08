İzmir'de Gasp Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Gasp Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Bayraklı'da korsan taksi sürücüsünü gasp etmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

08.03.2025 15:24
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(İZMİR) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen gasp olayında şüpheliler polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Mart günü günü  saat 10.30 sıralarında Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mağdur H.Y.K. (33) 35 HE 1165 plakalı korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Korsan taksiye binen 2 müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar 2 saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp diğer arkadaşlarını da araca aldılar. C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.Ö. (17) tarafından gasp edilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendisini araçtan dışarı attı.

Olayın ardından İzmir emniyeti, hızla harekete geçerek şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, gasp olayına karıştıkları belirlenen C.Ö (19), K.B (19), C.T (20) ve U.B (17) isimli şahıslar aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.B serbest bırakılırken, C.Ö, C.T ve K.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Gasp Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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